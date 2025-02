Quem é o marido de Lily Collins? História de crianças e relações de Charlie McDowell

Lily Collins E ela maridoAssim, Charlie McDowell Estou casado há mais de três anos, curioso sobre sua história de amor. Recentemente, eles receberam seu primeiro filho através do sub -rogação, marcando outro marco significativo em seu relacionamento. Desde então, muitos se sentiram curiosos por sua vida pessoal.

Aqui estão todos os detalhes sobre Lily Collins, seu marido e sua programação de relacionamento.

Com quem é Lily Collins?

Collins é casado com Charlie McDowell.

Depois de sair por mais de um ano, Collins e McDowell anunciaram seu compromisso em Instagram Em setembro de 2020. Ele compartilhou momentos especiais do dia, mostrando seu anel de diamante em uma série de fotos. No ano seguinte, o casal se casou com uma cerimônia íntima em Dunton Hot Springs, no Colorado.

Mais tarde, Collins levou Redes sociais Compartilhar as boas notícias do seu casamento publicando imagens junto com uma lenda sincera. Nas fotos, Collins é visto com um lindo vestido Ralph Lauren, enquanto McDowell optou por um terno preto clássico. A lenda disse: “Eu nunca quis ser alguém mais do que o seu, e agora posso ser sua esposa. Em 4 de setembro de 2021, nos tornamos oficialmente a eternidade para sempre. Eu te amo além do @Charliemcdowell”.

Quantas crianças Lily Collins e Charlie McDowell têm?

Collins e McDowell são pais orgulhosos de uma filha.

O casal anunciou recentemente a chegada de seu primogênito ao Instagram. Em uma publicação conjunta, eles compartilharam uma imagem adorável de seu filho adormecido, cercado por um cobertor personalizado, gravado com seu nome. Ao anunciar o nome de seu filho, seu título disse: “Bem -vindo ao centro de nosso mundo Tove Jane McDowell”.

A história de Lily Collins e o relacionamento de Charlie McDowell

De acordo com PessoasCollins conheceu McDowell em 2019 no conjunto de ouro.

Logo, o casal estava romanticamente ligado, embora não tenha confirmado o relacionamento. Em agosto daquele ano, Collins compartilhou uma foto de si mesma em Instagramabraçando alguém por trás. Naquela época, não estava claro que a pessoa era McDowell, mas os fãs começaram a especular sobre seu romance.

Em dezembro de 2019, o casal adotou um cachorro, e Collins compartilhou uma foto do cachorro Instagram Enquanto rotula McDowell. Em 2020, o casal prometeu.