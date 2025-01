Quem é o marido de Lynn Ban? Jett Kain Emprego e relacionamento

Lynn Ban Ele morreu em 20 de janeiro de 2025, devido a um acidente de esqui em Aspen. À medida que os fãs se lembram de seu grande sucesso como designer de jóias, a abordagem mudou para sua vida pessoal. Muitos querem descobrir quem é o Bling Empire: a estrela de Nova York Casado. Então, quem é o falecido marido de Lynn Ban e o que ele faz para ganhar a vida?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cônjuge de Ban, seu trabalho e a história do relacionamento do casal.

Quem é o marido de Lynn Ban?

Lynn Ban é casado com Jett Kain.

Ao longo dos anos, Kain tem sido o pilar que apoia a proibição, apoiando -a através de suas dificuldades e sucessos. O casal estava se fortalecendo há muitos anos com seu amor inabalável e apoio mútuo.

O que é o trabalho de Jett Kain?

Jett Kain tem uma corrida multifacetada.

Os detalhes da família e dos antecedentes de Kain são desconhecidos enquanto preferem ficar longe do centro das atenções.

Eu trabalhava como repórter e produtor de MTV. O casal também lançou a banda da Jewelry, Lynn Ban Jewelry em 2011, onde trabalha na imprensa e no marketing. Ele lidou com vários clientes de alto nível, como Rihanna, Lady Gaga, Cardi B e Beyoncé. (através Sportskeeda)

História do relacionamento de Lynn Ban e Jett Kain

Lynn Ban e Jett Kain cruzaram pela primeira vez em uma festa de Ano Novo em 1994. Durante esse período, Ban era um estudante enquanto Kain estava trabalhando com a MTV como jornalista e produtor. Kain acabou pedindo seu número, mas Ban acabou dando a ele o número errado.

No entanto, os dois conseguiram se reconectar no jantar com os amigos em comum e começaram um relacionamento romântico. Além disso, Lynn Ban e Jet Kain se casaram e também começaram a trabalhar juntos. O casal também compartilha um filho que Sebastian chamou. (através Espelho)