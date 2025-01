Quem é o marido de Madison Prewett? Histórico de emprego e relacionamento de troutt concedido

Madison Prewett E seu marido, Grant Troutt, estava casado há mais de dois anos, o que causou uma curiosidade naturalmente sobre seu relacionamento. Mais recentemente, a dupla alcançou outro marco em seu relacionamento, tornando -se pais de uma garota. Eles chegaram às redes sociais para anunciar seu primeiro filho, a chegada de Hosanna Rose Troutt. O último anúncio atraiu mais atenção para suas vidas pessoais.

Então, aqui há detalhes sobre o relacionamento Prewett e Troutt.

Com quem é Madison Prewett?

Prewett é casado com Grant Troutt.

Depois de sair por alguns meses, Troutt propôs Prewett em agosto de 2022. Ela disse a ele Pessoas Exclusivamente em sua proposta romântica, que ocorreu em uma praia cercada por velas e flores. O momento se tornou ainda mais especial quando ele apresentou uma Bíblia com seu novo nome. Prewett descreveu a proposta como um sonho realidade, já que Troutt também deu a ele “o anel dos meus sonhos”.

Em outubro de 2022, a dupla trocou votos em uma cerimônia íntima na Câmara dos Pais de Troutt em Dallas, Texas. Eles escolheram esse lugar porque ele tinha um lugar especial em seus corações e queriam que seu casamento se juntasse aos seus entes queridos.

O que é o trabalho de Grant Troutt?

Ele é ex -atleta universitário e atualmente trabalha como analista de verão da Blue Star Innovation Partners.

Troutt é filho do empresário americano Kenny Troutt, que anteriormente estabeleceu uma empresa de telecomunicações chamada Excel Communications, mas a vendeu em 1998 e finalmente se tornou um bilionário.

De acordo com a de Troutt Perfil do LinkedInEle associou à UC Santa Barbara para o basquete na bolsa de estudos antes de se aposentar clinicamente. Mais tarde, ele frequentou a Universidade Metodista do Sul para concluir seu diploma. Antes de ingressar na Blue Star Innovation Partners, ele era um estagiário em uma empresa imobiliária comercial, JMI Realty.

História do relacionamento de Madison Prewett e Grant Troutt

O mundo aprendeu sobre o romance da preparação de Prewett e Troutt quando o primeiro fez seu relacionamento oficial alguns meses antes de sua proposta de compromisso.

Ela compartilhou uma série de fotos especiais com uma mensagem encantadora em Instagramque detalhou sua primeira excursão romântica.