Quem é o marido de Naomi Biden? História de trabalho e relacionamento de Peter Neal

Presidente Joe Biden neta, Noemi Biden Recentemente, ela ganhou as manchetes ao dar as boas-vindas ao primeiro filho com o marido. Pedro Neal. Enquanto as pessoas dão bênçãos a Naomi nesta ocasião, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o marido dela, seu trabalho e sua história de relacionamento.

Com quem Naomi Biden é casada?

Naomi Biden é casada com Peter Neal.

A notícia de que o casal se tornará pai pela primeira vez foi compartilhada pelo presidente em recente entrevista coletiva. Ele compartilhou: “A boa notícia é que a partir de hoje sou bisavô”. Além disso, a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, também compartilhou uma foto com Naomi Biden e o bebê de seu marido Neal em um Instagram correspondência.

Qual é o trabalho de Peter Neal?

De acordo com Cidade e campoO marido de Naomi Biden, Peter Neal, atualmente faz parte do Corpo do Juiz Advogado Geral do Exército dos EUA, de acordo com seu. LinkedIn perfil, Neal ocupa o cargo de Capitão. Além disso, trabalhou anteriormente na Casa Branca como estagiário no governo Obama-Biden.

História de relacionamento de Naomi Biden e Peter Neal

De acordo com PessoasO primeiro encontro de Naomi Biden e seu marido Peter Neal remonta a 2018. Embora o casal inicialmente não tenha falado sobre isso, a Casa Branca revelou que eles se conheceram na cidade de Nova York por meio de um amigo em comum.

Neal levantou a questão do casamento com Naomi em setembro de 2021. Em novembro de 2022, Naomi e Neal se casaram em um grande casamento realizado na Casa Branca, na presença de familiares e amigos próximos.