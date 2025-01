Quem é o marido de Paris Hilton? História do emprego e relação Carter Reum

Muitos fãs estão ansiosos para saber mais sobre a história do relacionamento entre Paris Hilton E ela marido. Paris, parte da influente família Hilton, é a favorita da cultura pop americana há décadas. Ela é uma empresária de sucesso, personalidade da mídia, atriz e cantora e apareceu em vários programas de televisão, filmes, vídeos musicais e comerciais.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o marido de Paris Hilton, sua profissão e sua história de relacionamento.

Com quem é Paris Hilton?

Paris Hilton é casado com Carter Rede.

Reum nasceu em 5 de fevereiro de 1981 e é filho de Robert Rumum, ex -presidente, presidente e CEO da Amsted Industries. De acordo com o dele LinkedIn Perfil, Red obteve seu diploma de economia de negócios ou gerenciamento em 2003 pela Columbia College of Columbia University.

O que é o trabalho de Carter Reum?

Carter Reum é um empresário, capitalista de risco e autor.

Reumen junto com seu irmão Courtney co -fundou a empresa de capital de risco M13 em 2016. Segundo a empresa LinkedIn A Bio, M13, pretende “ajudar os fundadores a superar e construir empresas definidas por categorias”. A empresa possui uma clientela de alto perfil que inclui nomes notáveis ​​como Lyft, Pinterest, Daily Harvest, Class Pass e Snapchat, entre outros. Além disso, os Brothers Reum também estabeleceram a marca de álcool de Spirits Veev em 2007. Em 2018, a marca foi nomeada entre as 5000 empresas privadas com crescimento mais rápido no INC.

Além disso, Reum é um autor publicado e escreveu o livro no início de seu início: dez maneiras de acelerar o sucesso dos negócios. A Random House e a Penguin Books lançaram o livro em 2018, que foi o autor de seu irmão Courtney.

A relação de Paris Hilton e Carter Reum explicou

Paris Hilton e Carter Reum foram amigos da família há quase 15 anos. No entanto, foi em novembro de 2019 que o casal começou um relacionamento, depois de se reconectar no Dia de Ação de Graças da irmã Halle Hammond em Rheum. Após dois anos de nomeações, o casal finalmente se casou em 11 de novembro de 2021, em uma fazenda particular em Los Angeles. Sua luxuosa cerimônia de casamento teve performances de Demi Lovato e Kim Petras. O glamouroso evento foi capturado na série de realidade de 2021 de Hilton, Paris in Love.

Hilton e Reum acolheram seus dois filhos através da sub -rogação. Seu filho mais velho, Phoenix Barron, nasceu em 16 de janeiro de 2023. A filha do casal, Londres, chegou no mesmo ano de novembro. (através EUA hoje)