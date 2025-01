Quem é o marido de Pink? História de trabalho e relacionamento de Carey Hart

Alecia Beth Moore Hart, mais conhecida por seu nome artístico RosaEle é uma das maiores estrelas pop da era moderna. Ao longo dos anos, ele lançou vários sucessos no topo das paradas, como “Just Give Me a Reason”, “So What”, “Get the Party Started” e muitos mais. Ela recebeu vários prêmios de prestígio, incluindo Grammy Awards, Brit Awards, MTV Video Music Awards e muito mais. Pink recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2019.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o marido de Pink, como eles se conheceram e a linha do tempo de seu relacionamento.

Com quem Pink é casada?

O marido de Pink é Carey Jason Phillip Hart.

Hart nasceu em 16 de julho de 1974 em Seal Beach, Califórnia, e cresceu em Las Vegas. Seus pais se divorciaram quando ele era criança e ele e seu irmão Tony foram criados pelo pai, Tom Hart.

Qual é o trabalho de Carey Hart?

Carey Hart é um piloto de caminhão off-road. Ele também é ex-piloto profissional de motocross e motociclismo freestyle.

Hart começou sua carreira no automobilismo aos 18 anos, competindo no famoso circuito de supercross da AMA. Desde então, ele lentamente deixou sua marca em alguns dos eventos de motocross mais populares e logo se tornou uma figura de destaque na indústria.

Um de seus melhores momentos na pista foi quando tentou dar um salto mortal para trás em uma motocicleta 250cc. Além das corridas, Hart também fez participações especiais em vários filmes e programas de televisão, como Charlie’s Angels: Full Throttle, Nitro Circus, XXX e muitos mais. Ele também apareceu em alguns videoclipes do Pink. Além disso, Hart possui sua própria marca, Hart & Huntington Tattoo & Clothing Company.

A história do relacionamento de Pink e Carey Hart

Pink conheceu Carey Hart pela primeira vez em agosto de 2001, no Summer X Games da ESPN na Filadélfia. O casal logo começou a namorar, mas passou por uma breve separação em 2003 antes de se reunir novamente em 2004. No ano seguinte, Pink planejou uma grande proposta para Hart em uma de suas carreiras (via Pessoas).

Ele ergueu o quadro com a pergunta “Quer se casar comigo?” quando Hart estava prestes a iniciar sua terceira volta na corrida. Inicialmente, ele não levou a sério e continuou com a corrida, mas quando o cantor virou o jogo “Estou falando sério!” Hart interrompeu a corrida no meio do caminho para aceitar a proposta.

Eles logo ficaram noivos e, de acordo com PessoasEles finalmente se casaram em 7 de janeiro de 2006, em uma cerimônia à beira-mar no resort Four Seasons, na Costa Rica. O casal quase se divorciou em 2008, mas reconsiderou a decisão e começou a trabalhar para reconstruir o relacionamento por meio de aconselhamento matrimonial.

Pink e Hart têm dois filhos juntos. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, Willow Sage Hart, em 2 de junho de 2011. O segundo filho, Jameson Moon Hart, chegou em 26 de dezembro de 2016.