Quem é o marido de Ronda Rousey? História de trabalho e relacionamento de Travis Browne

me perguntando quem Marido de Ronda Rousey O que você faz agora? O relacionamento deles intrigou os fãs, especialmente considerando a experiência compartilhada em esportes de combate e na vida fora dos holofotes.

Aqui está uma visão mais detalhada do marido de Ronda Rousey, sua trajetória profissional e a história única do relacionamento do casal.

Com quem Ronda Rousey é casada?

Ronda Rousey é casada com Travis Browne. O casal se casou em 26 de agosto de 2017 em uma cerimônia ao ar livre no Havaí, marcando o início de sua vida como uma família mesclada (via Pessoas).

Browne, nascido e criado no Havaí, compartilha suas raízes culturais e estilo de vida familiar com Rousey. O casamento combina os dois filhos de um relacionamento anterior com os filhos em comum, promovendo uma dinâmica familiar única. Eles frequentemente compartilham momentos de suas vidas em sua fazenda sustentável, Browsey Acres.

Qual é o trabalho de Travis Browne?

Travis Browne se aposentou do MMA depois de competir na categoria peso pesado do UFC. Ele agora administra uma fazenda sustentável e é co-apresentador do podcast Tough Business, onde oferece ideias de negócios, conselhos de vida e dicas de negócios ao lado de seu co-apresentador.

Browne e Rousey são coproprietários de uma fazenda regenerativa chamada Browsey Acres, que promove o consumo responsável de carne por meio de práticas agrícolas sustentáveis. Ele frequentemente compartilha conselhos práticos e experiências pessoais em seu podcast, destacando sua versátil carreira após deixar o UFC.

História do relacionamento de Ronda Rousey e Travis Browne

O relacionamento de Ronda Rousey e Travis Browne começou em 2015, e Browne confirmou publicamente seu romance. A conexão deles se aprofundou rapidamente, levando ao noivado em abril de 2017, durante uma viagem à Nova Zelândia.

O casal compartilha uma profunda paixão pela sustentabilidade e pelos valores familiares. Eles deram as boas-vindas à sua primeira filha, La’akea, em 2021 e anunciaram o nascimento de sua segunda filha, Liko’ula, em janeiro de 2025. Juntos, eles pretendem abrir um dojo gratuito para crianças no Havaí assim que os filhos de Browne se formarem no ensino médio. escola.