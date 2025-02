Curioso Scott Besent’s casamento com o dele marido? O secretário do tesouro dos Estados Unidos e o investidor bilionário compartilhou sua vida com seu marido desde 2011. Eles construíram uma vida juntos, equilibrando papéis públicos e privados enquanto se concentram no casamento, na vida familiar e nos esforços da preservação histórica.

Vamos dar uma olhada no casamento de Scott Besent, no histórico e na família de seu marido.

Quem é Cott Best casado?

Scott Besent é casado com John Freeman.

O casal se casou em 2011 e vive em Charleston, Carolina do Sul. Eles participam ativamente de esforços históricos de preservação e anteriormente possuíam o Palace Pink, uma mansão histórica construída em 1848. Eles listaram a propriedade para venda enquanto se preparavam para se mudar.

Best, um investidor bilionário e gerente de fundos de cobertura, atualmente atua como secretário do Tesouro dos Estados Unidos sob a segunda administração do presidente Donald Trump. Freeman manteve bastante uma vida privada fora de assuntos públicos e políticos.

O que é o trabalho de John Freeman?

John Freeman é um ex -promotor que trabalhou na cidade de Nova York.

Os relatórios da mídia reconhecem principalmente John Freeman por seu trabalho anterior, muitas vezes se referindo a ele como um “ex -promotor”. No entanto, as fontes disponíveis não documentam amplamente suas atividades profissionais atuais, o que não está claro se permanece ativo na prática jurídica.

Freeman e Best participam ativamente do setor imobiliário e da preservação histórica em Charleston (através de Besta diária). As sociedades de preservação reconheceram seus esforços para restaurar as propriedades históricas, incluindo o Pink Palace.

Quantas crianças têm Scott Besent e John Freeman?

Scott Best e John Freeman têm dois filhos, Cole e Caroline, nascidos por sub -rogação. Besent discutiu sua viagem à paternidade em entrevistas, apontando mudanças na aceitação legal e social ao longo do tempo.

Atualmente, seus filhos estudam na Europa e o casal decidiu vender sua residência em Charleston para passar mais tempo no exterior. Enquanto isso, Best ainda está focado em seu papel como secretário do Tesouro, recentemente nos detentores de sua decisão de omitir a reunião de ministros das Finanças do G-20 na África do Sul de priorizar questões financeiras nacionais (por meio de Reuters).