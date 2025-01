Quem é o marido de Skylar Diggins? Os filhos de Daniel Smith e a história de seus relacionamentos

Tempestade em Seattle Skylar Diggins-Smith Recentemente, ela falou sobre sua longa jornada na WNBA, incluindo suas dificuldades para equilibrar a carreira esportiva com as responsabilidades de ser mãe. O veterano armador joga na liga há 12 anos. A revelação de Skylar Diggins sobre sua vida pessoal durante sua recente aparição no Podcast de Angel Reese despertou o interesse dos fãs em saber sobre seu marido e filhos.

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre a família do experiente jogador de basquete.

Quem é o marido de Skylar Diggins?

Skylar Diggins é casada com Daniel Smith desde 2017.

Smith completou sua educação primária na Clay High School antes de se matricular na Universidade de Notre Dame. Daniel Smith estudou futebol na faculdade, mas teve que desistir mais cedo devido a uma fratura no tornozelo. Mais tarde decidiu aventurar-se no campo da arte. Smith então mergulhou no setor de design, criando logotipos principalmente para marcas de roupas. De acordo com o The US Sun, o marido de Skylar Diggins agora dirige o Doperman Studios, de propriedade própria, em Dallas, Texas.

Quantos filhos Skylar Diggins e Daniel Smith têm?

Diggins e Smith são pais orgulhosos de dois filhos no momento em que este livro foi escrito.

Skylar Diggins e seu marido deram as boas-vindas ao primeiro filho em 2019 e o chamaram de Sete. Eles foram então abençoados com uma menina em 2023. Até agora, Diggins e Smith mantiveram suas filhas longe dos holofotes.

História de relacionamento de Skylar Diggins e Daniel Smith

Skylar Diggins conheceu Smith durante seu tempo na Universidade de Notre Dame. A dupla começou a namorar em 2014. Smith finalmente fez a pergunta ao parceiro em junho de 2016, enquanto os dois participavam de uma de suas exposições de arte. Eles logo formalizaram seu relacionamento e trocaram votos no Museu de Arte Contemporânea de Chicago em abril de 2017.

Após o casamento, a estrela da WNBA mudou oficialmente o nome em sua camisa de Diggins para Diggins-Smith.