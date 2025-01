Quem é o marido de Sunny Hostin? História de trabalho e relacionamento de Emmanuel

host ensolaradoA vida de casado tornou-se recentemente um tema de grande interesse. isso é por causa dela marido Emanuel ser citado em uma ação federal que o acusa de fraude em seguros. A própria co-apresentadora do The View também ganhou as manchetes por comparar os distúrbios de 6 de janeiro com o Holocausto.

Então, quem é o marido de Sunny Hostin, Emmanuel? Qual é a sua profissão? Aqui estão todas as suas perguntas respondidas.

Com quem Sunny Hostin é casada?

Sunny Hostin é casada com Emmanuel Hostin.

Hostin postou sobre Emmanuel em seu Instagramembora de forma irregular e normal em dias comemorativos como o Dia dos Pais e seu aniversário.

Ela também falou sobre o casamento deles no The View, e a certa altura até disse que ele não “cozinhava bem” e odiava sua “coisa estranha de quinoa, grão de bico e abacate”, para os co-apresentadores Whoopi Goldberg e Joy Behar. e o choque de Sara Haines. (através o sol)

Em 2022 Pessoas Na entrevista, Sunny Hostin mencionou que seu marido e co-apresentador Joy Behar a convenceu a não fazer uma cirurgia plástica. No entanto, Hostin acabou passando por uma redução e elevação dos seios, bem como uma lipoaspiração.

Os pais de Emmanuel, María Jesús e A. Emmanuel, eram médicos. Eles morreram no dia de Natal de 2020 e no dia de Ano Novo de 2021, respectivamente, após contrair COVID.

Qual é o trabalho de Emmanuel Hostin?

Emmanuel Hostin é cirurgião ortopédico e médico esportivo.

É afiliado aos hospitais Lenox Hill e Mount Sinai. Em 2010, após os terremotos no Haiti, Emmanuel se ofereceu como voluntário em missões médicas que o levaram até lá.

De acordo com o seu doximidade perfil, Hostin estudou na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins. Ele também completou residência na Universidade Johns Hopkins de 1996 a 2001, onde se concentrou em cirurgia ortopédica.

Além de seu trabalho como médico, ele e Sunny Hostin também são coproprietários do restaurante Alvin & Friends em New Rochelle, Nova York.

História de relacionamento de Sunny e Emmanuel Hostin

Sunny e Emmanuel Hostin se conheceram em 1996, quando ambos moravam em Maryland. De acordo com Sunny Hostin, em seu livro de memórias I Am These Truths: A Memoir of Identity, Justice, and Life Between Worlds, eles se conheceram em uma igreja.

O casal então se casou em 8 de agosto de 1998.

Depois de vários anos lutando contra a gravidez, Sunny e Emmanuel Hostin foram abençoados com um filho em 2002, Gabriel Hostin.

Quatro anos depois, em 2006, deram as boas-vindas à filha, Paloma Hostin.