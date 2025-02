Quem é o marido de Tori Kelly? Andre Murillo Emprego e relacionamento

Tori Kelly’s marido Tem sido uma questão de curiosidade entre os fãs que querem saber mais sobre sua vida no casamento. Kelly, uma famosa cantora e compositora, venceu pela primeira vez um reconhecimento generalizado depois de aparecer na temporada 9 American Idol em 2010. Desde então, ela construiu uma corrida de sucesso, ganhando vários elogios, incluindo três prêmios Grammy. Enquanto ela mantém grande parte de sua vida pessoal em particular, muitos estão ansiosos para aprender sobre o marido, sua profissão e sua história de amor.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o marido de Tori Kelly, seus detalhes profissionais e muito mais.

Com quem é Tori Kelly?

Tori Kelly é casada com André Murillo.

Murillo nasceu em Bremerhaven, na Alemanha, em 1990. No entanto, ele se mudou para os Estados Unidos para seus estudos, onde se formou na escola secundária da escola de El Toro em Lake Forest, Califórnia, em 2008. Ele obteve seu diploma universitário de a Universidade de Concordia. Irvine Murillo então frequentou uma universidade cristã particular no sul da Califórnia, Universidade de Biola.

Qual é o trabalho de Andre Murillo?

Andre Murillo é um ex -jogador de basquete.

De acordo com o dele Jogador de biografia De Biola, Murillo jogou duas temporadas na universidade em seu ensino médio e até obteve o título de MVP da equipe e MVP da Liga Sea View. Ele continuou jogando na Universidade da Universidade de Concordia e depois jogou para times alemães, incluindo as Towers de Hamburgo e o Rostock Seawolves.

No entanto, sua viagem profissional no tribunal parou de infeliz depois de sofrer uma lesão. Em 2019, Murillo anunciou que se aposentaria do basquete profissional.

História do relacionamento de Tori Kelly e Andre Murillo

Tori Kelly e Andre Murillo mantiveram um relacionamento relativamente privado, raramente compartilhando detalhes sobre suas vidas pessoais. No entanto, nas entrevistas, Kelly expressou sua admiração pelo marido e seu forte vínculo.

Segundo várias fontes, o casal começou a sair em 2016 e anunciou seu compromisso um ano depois. O casal finalmente se casou em 2018 e compartilhou publicamente as notícias por meio de um post no Instagram. Eles são pais de animais de estimação orgulhosos de seu poodle de brinquedo, Frodo Murillo-Baggins. (através Pessoas)