Quem é o marido de Zeina Khoury? O trabalho e os filhos de Hanna Azzi

curioso sobre Marido de Zeina Khoury e vida familiar? Ele dubai brilhante A estrela chama a atenção por seu império imobiliário e estilo de vida luxuoso. Sua vida pessoal é igualmente intrigante. Das raízes partilhadas à criação de uma família no Dubai, a sua jornada com o marido destaca a sua parceria de longa data.

Vamos dar uma olhada mais de perto no marido de Zeina Khoury, no relacionamento deles e como eles construíram uma vida juntos dentro e fora das telas.

Com quem Zeina Khoury é casada?

Zeina Khoury, um membro proeminente do elenco de Dubai Bling da Netflix, é casada com Hanna Azzi.

O casal se casou há mais de uma década e equilibra suas vidas pessoais com carreiras exigentes e agendas lotadas no ambiente acelerado de Dubai. Hanna Azzi cresceu no Canadá e partilha raízes libanesas com Zeina, fortalecendo a sua ligação cultural.

Qual é o trabalho de Hanna Azzi?

Hanna Azzi é gerente geral do Nikki Beach Resort & Spa Dubai, um dos destinos de luxo mais exclusivos da cidade (via Tela de exibição). Ele começou sua jornada na Nikki Beach em 2015, desempenhando um papel fundamental na inauguração da unidade em Dubai.

Antes de sua função atual, Azzi adquiriu vasta experiência trabalhando em hotéis de prestígio como Four Seasons, Raffles e St. Regis. Sua experiência em hospitalidade, combinada com sua exposição global no Canadá e na Suíça, fizeram dele um nome respeitado no setor.

Quantos filhos Zeina Khoury e Hanna Azzi têm?

Zeina Khoury e Hanna Azzi têm dois filhos, uma filha chamada Alexa Azzi e um filho chamado Joel Azzi. O casal ocasionalmente compartilha momentos familiares nas redes sociais, proporcionando um vislumbre de suas vidas fora do trabalho e das aparições públicas.

Zeina falou sobre os desafios de conciliar a carreira com a maternidade. Ela tem uma babá que a ajuda com os filhos enquanto administra seus compromissos profissionais. Suas redes sociais incluem diversas postagens com Alexa e Joel durante passeios em família e atividades diárias.

Zeina e Hanna estão juntas há mais de uma década e construíram uma vida em Dubai. Eles equilibram suas vidas pessoais e profissionais. Sua família e herança libanesa aparecem com frequência em seu conteúdo online.