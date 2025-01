Quem é o marido de Zoë Saldaña? História de trabalho e relacionamento de Marco Perego Saldana

Zoë Saldaña esteve nas manchetes ao ganhar o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Globo de Ouro de 2025. Embora os fãs conheçam suas conquistas na área de atuação principalmente no gênero de ficção científica, há curiosidade sobre sua vida fora das telas. Muitos querem saber com quem a atriz Avatar é casada. Então, quem é o marido de Zoë Saldaña e o que ele faz?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa de Saldaña, seu trabalho e a história do relacionamento do casal.

Com quem Zoë Saldaña é casada?

Zoë Saldaña é casada com Marco Perego.

Perego tem sido um marido que apoia Saldaña. Em sua recente entrevista com New York TimesA atriz revelou como o marido a incentivou a aceitar o teste para Emilia Pérez depois de quase se aposentar.

Qual é o trabalho de Marco Perego Saldaña?

Marco Perego Saldaña é diretor e produtor.

Nascido em 1º de março de 1979, Perego é natural de Salò, Brescia, Lombardia, Itália. Assim como sua esposa, ele também trabalha na indústria do entretenimento. Enquanto Saladana é uma atriz de sucesso, Perego trabalha como diretor, escritor e produtor. Ele é conhecido por seus filmes The Absence of Eden, Burn to Shine e Dovecote. (através IMDB)

A história do relacionamento de Zoe e Marco Perego Saldana

Zoë e Marco Perego Saldaña se cruzaram pela primeira vez em 2013, em um voo para Nova York. Saldaña falou abertamente no seu primeiro encontro com EUA hoje dizendo: “Acabei de ver por trás. Eram 6h30 da manhã, eu estava em um vôo para Nova York. E não consigo nem descrever para você, foi uma vibração. Ele se virou naquele momento, porque também sentiu a vibração.”

Os dois começaram a namorar quando E! Notícias Avistei a dupla saindo do restaurante em um encontro noturno. Além disso, o casal reconheceu seu relacionamento ao se beijar na estreia de Star Trek Into Darkness. Em junho de 2013, Saldaña e Perego se casaram em cerimônia privada em Londres e este último acabou adotando o sobrenome da esposa. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, gêmeos, em 2014, a quem chamaram de Cy e Bowie. Em 2016 nasceu seu terceiro filho, Zen (via. Cosmopolita e Pessoas).