Quem é o namorado da lista de Peyton? História e relacionamento de trabalho de Jacob Bertrand

Lista de Peyton Virando a cabeça na estréia final da temporada Cobra Kai no Hollywood Egyptian Theatre, impressionante com um vestido vermelho vermelho quando se juntou à sua co -estrela. Enquanto ele construiu uma corrida de sucesso em Hollywood, os fãs agora estão tão interessados ​​em sua vida fora da tela. Então, quem é a lista? namoradoJacob Bertrand?

Aqui estão mais detalhes sobre a lista de Peyton e o relacionamento de Jacob Bertrand.

Quem está deixando a lista de Peyton?

O namorado de Peyton List é Jacob Bertrand.

Em abril de 2022, List compartilhou seus pensamentos sobre a nomeação de Bertrand durante o Paleyfest LA. Ela disse: “Sinto que somos todos melhores amigos e que precisamos ter uma pessoa que eu realmente amo na mesma cidade, sou muito grato por ele”. (através Página seis)

Enquanto List gostou de seu relacionamento, parecia irônico que, apesar de trabalhar no mesmo programa, eles mal tinham cenas juntos.

Qual é o trabalho de Jacob Bertrand?

Jacob Bertrand é um ator americano mais conhecido por interpretar Hawk em Cobra Kai desde 2018. Ele começou sua carreira como ator no filme de 2008 e depois apareceu em filmes como Cours e Ready Player One. Marvin quando Henry e a educação doméstica foram educados como Abel.

Lista de Peyton e a história do relacionamento de Jacob Bertrand

Peyton List e Jacob Bertrand se reuniram pela primeira vez em 2015 enquanto trabalhavam no filme original do Disney Channel The Swap. Naquela época, a lista era um rosto familiar em Jessie, enquanto Bertrand estrelou Kirby Buckets. Embora tenham formado uma amizade durante o projeto, seu relacionamento permaneceu estritamente platônico por anos.

Sua conexão melhorou em 2018, quando a lista se juntou a Cobra Kai, reunindo -as na tela. Mais tarde, Bertrand compartilhou momentos atrás de seu curta -metragem de 2020 Oh, Mighty Ocean!, Promovendo ainda mais especulações. Os dois costumavam aparecer juntos em eventos, incluindo estreias e celebrações de aniversário. Bertrand também mostrou seu apoio à lista participando de um evento emergente para sua marca de cosméticos, Pley Beauty.

Em março de 2022, eles confirmaram seu relacionamento. Bertrand disse a ele Tmz“Estamos saindo por um tempo. Eu nunca namorei ninguém com quem já trabalhei antes. Este é quase um julgamento de incêndio. Para o jovem evento de Hollywood.