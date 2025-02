Quem é o namorado de Adam Lambert? História e relacionamento de trabalho de Oliver Gliese

Os usuários da Internet estão ansiosos para aprender mais sobre O namorado de Adam Lambert. Lambert é um vocalista e compositor indicado ao Grammy que, pela primeira vez, saltou para a fama como finalista da temporada do American Idol. Desde então, ele lançou inúmeras pistas e listas de álbuns e também apareceu em vários filmes e programas de televisão. Algumas de suas músicas mais memoráveis ​​incluem o que quer do MI, Intrespassing, Ghost Town e muito mais.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o namorado de Adam Lambert, sua história profissional e muito mais.

Quem está deixando Adam Lambert?

Adam Lambert está namorando Oliver Gliese.

Gliese atualmente reside em West Hollywood, mas nasceu e cresceu na Dinamarca. Ele concluiu o curso internacional de bacharelado em Niels Brock antes de obter um Bacharelado em Administração de Empresas e Gerenciamento de Projetos na prestigiada Escola de Negócios de Copenhague.

O que é o trabalho de Oliver Gliese?

Oliver Gliese trabalha na indústria da moda.

Depois de se formar na universidade, Gliese começou a construir sua carreira na indústria e trabalhou com várias empresas de renome, de acordo com seu oficial LinkedIn página. De 2017 a 2019, ele atuou como chefe de administração de escritório na popular marca de moda dinamarquesa Ganni.

Ele ingressou na empresa em 2022 como consultor de clientes, trabalhando lá por um ano. Além disso, Gliese também fazia parte da organização não -lucrativa Global Fashion Agenda, onde atuou como coordenador do Fórum de Inovação e Gerente de Associação.

História do relacionamento de Adam Lambert e Oliver Gliese

Adam Lambert e Oliver Gliese ainda não compartilharam detalhes sobre quando e como começaram. No entanto, várias fontes especulam que o casal se encontrou em 2020 quando foram vistos desfrutando de um momento romântico no México. O casal era Instagram Oficial em maio de 2021, quando Lambert compartilhou uma foto com Gliese.

Desde então, eles se fortaleceram, e Gliese tem sido uma inspiração para várias das músicas recentes de Lambert. A estrela do American Idol também defendeu seu parceiro contra insultos homofóbicos que inundaram seu Instagram por um tempo. Em resposta à negatividade, Lambert declarou orgulhosamente:

“É lindo, corajoso e ousado. Uma das muitas coisas que eu amo nele! Somos muito felizes juntos, e se os inimigos não gostam de inimigos, realmente não damos a *** “.