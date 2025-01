Quem é o namorado de Addison Rae? História de trabalho e relacionamento de Omer Fedi

Addison Rae é uma das estrelas do TikTok mais conhecidas do mundo. À medida que sua popularidade continua a aumentar, seus fãs também ficam curiosos para saber mais sobre sua vida pessoal. Então, Quem é o namorado de Addison Rae? E o que ele faz?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a parceira de Rae, seu trabalho e a história de relacionamento do casal.

Quem está namorando Addison Rae?

Addison Rae está namorando Omer Fedi.

Rae e Fedi expressaram abertamente seu amor nas redes sociais. Quer sejam as celebrações de Ano Novo ou férias românticas, os dois continuam a estabelecer grandes objetivos de casal para seus fãs.

Qual é o trabalho de Omer Fedi?

Omer Fedi é produtor musical, músico e compositor.

Nascido em 25 de março de 2000, Fedi nasceu em Tel Aviv, Israel. Seu pai, Asher Fedi, é conhecido como um dos bateristas de maior sucesso de Israel. Sua carreira musical profissional começou quando Sam Hook o abordou para colaborar. O jovem de 24 anos também trabalhou com muitos outros artistas, como Ella Mai, Yungblud e 24kGoldn. Além disso, ele se apresentou na sessão de bloqueio de Machine Gun Kelly, cobrindo sucessos como “Misery Business” e “Waiting on the World to Change”.

Em 2020, sua música “City of Angels” foi lançada. Seus outros créditos musicais incluem “Go, I’am Gone”, “Mood”, “Without You” e muitos outros. Ao longo dos anos, Fedi ganhou vários prêmios e recebeu elogios da crítica por suas habilidades de canto e composição.

História de relacionamento de Addison Rae e Omer Fedi

Addison Rae e Omer Fedi geraram rumores de namoro em junho de 2021, quando Rae foi pega assistindo à apresentação de Fedi no show da Machine Gun Kelly. Avançar, A solução hollywoodiana Avistei a dupla fazendo compras em Los Angeles.

Em julho, Rae apresentou um vídeo de duas sombras se beijando em suas histórias do Instagram. Seguiram-se trocas românticas e divertidas entre o casal na plataforma. Após intermináveis ​​​​especulações, Rae e Fedi se tornaram oficiais do Instagram em agosto de 2021 e são inseparáveis ​​​​desde então (via Pessoas).