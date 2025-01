Quem é o namorado de Andrew Rannells? História de trabalho e relacionamento de Tuc Watkins

Os internautas estão ansiosos para saber mais sobre Namorado de Andrew Rannells. e como o casal se uniu. Um rosto notável na Broadway, Rannells participou de inúmeras produções renomadas ao longo dos anos. Sua atuação como Élder Kevin Price no musical da Broadway de 2011, O Livro de Mórmon, rendeu-lhe um Grammy de Melhor Álbum de Teatro Musical.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o namorado de Andrew Rannells, como eles se conheceram e mais detalhes sobre o casal.

Quem é o namorado de Andrew Rannells?

Andrew Rannells está namorando Tuc Watkins.

Charles Curtis “Tuc” Watkins III nasceu em 2 de setembro de 1966 em Kansas City, Kansas. Depois de se formar na Parkway West High School em 1985, formou-se em comunicação na Universidade de Indiana, em Bloomington.

Qual é o trabalho de Tuc Watkins?

Tuc Watkins é um ator que começou sua carreira em 1990 com papéis especiais em programas como Baywatch, Get a Life e Melrose Place.

Mais tarde, ele apareceu como Dr. Pierce Dorman em General Hospital e fez sua estreia no cinema em 1999 com I Think I Do. Watkins é mais conhecido por papéis como David Vickers em One Life to Live, Bob Hunter em Desperate Housewives e Colin McKenna em Uncoupled. Ele também interpretou Hank na produção da Broadway de 2018 de The Boys in the Band.

História de relacionamento de Andrew Rannells e Tuc Watkins

Andrew Rannells conheceu Tuc Watkins em 2018 durante a produção da Broadway de The Boys in the Band, onde interpretaram um casal. A dinâmica no palco logo se tornou realidade e o casal começou a namorar no ano seguinte. Em 2020, Rannells e Watkins reprisaram seus papéis na versão cinematográfica da Netflix de The Boys in the Band. A dupla também trabalhou junta na série de comédia de humor negro de 2019, Black Monday.

Watkins tornou-se pai solteiro em dezembro de 2012, depois de receber seus gêmeos, Catchen e Curtis, por meio de uma barriga de aluguel. Em um recente episódio no Today with Jenna & Friends, Rannells falou sobre ser padrasto dos filhos de Watkins.