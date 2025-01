Quem é o namorado de Daisy Edgar-Jones? História de trabalho e relacionamento de Ben Seed

Margarida Edgar Jones Ela é conhecida por manter sua vida amorosa em segredo e, naturalmente, os fãs estão curiosos para saber mais sobre ela. namorado. Jones se estabeleceu como uma figura proeminente na indústria depois de estrelar vários filmes e programas populares na última década. Algumas de suas obras mais populares incluem Twisters, Normal People, Where the Crawdads Sing, Fresh e muitos mais.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o namorado de Daisy Edgar-Jones, sua história de relacionamento e muito mais.

Quem é o namorado de Daisy Edgar-Jones?

Daisy Edgar-Jones está namorando Ben Seed.

De acordo com o seu InstagramSeed é frequentemente apelidado de Pip. Desde que ele e Edgar-Jones começaram a namorar, eles mantiveram o relacionamento longe dos olhos do público. No entanto, Edgar-Jones compartilha uma postagem no Instagram que apresenta seu namorado de vez em quando.

Qual é o trabalho de Ben Seed?

Ben Seed é fotógrafo.

A biografia de Seed no Instagram menciona que ele é “fotógrafo, escritor e diretor”. Ele é uma figura bem estabelecida no setor e seu portfólio possui alguns clientes de alto perfil. Estes incluem Dior, Bulgari, Prada e muito mais.

Dele site oficial oferece uma olhada em seu trabalho, onde capturou inúmeras celebridades como Anya Taylor-Joy, Andrew Scott, Paul Mescal e Joseph Quinn, para citar apenas alguns. Sua biografia no site diz: “Pip é um fotógrafo e diretor autodidata do norte da Inglaterra, especializado em retratos, moda e belas artes. Baseado em Londres e trabalhando internacionalmente, Pip se esforça continuamente para levar seu estilo único de cinema a um público mais amplo por meio de encomendas de alto nível, projetos pessoais e imagens em movimento.”

História do relacionamento de Daisy Edgar-Jones e Ben Seed

Daisy Edgar-Jones e Ben Seed geraram rumores de namoro pela primeira vez em setembro de 2023, quando foram flagrados compartilhando um momento de PDA. A dupla foi fotografada dando um passeio em Londres, durante a qual Seed pegou Jones nos braços e a beijou na cabeça. Apenas dois meses depois, eles fizeram sua estreia no tapete vermelho no GQ Men of the Year Awards. Desde então, o casal realizou diversos eventos públicos (via Pessoas).

No ano seguinte, Jones e Seed foram Oficial do Instagram. Ela publicou um post apresentando uma coleção de fotografias capturadas de sua época no Festival de Glastonbury. O despejo de fotos continha várias fotos de Daisy e seus amigos, incluindo uma com seu colega de elenco de Normal People, Paul Mescal. A imagem final mostra Daisy caminhando ao lado de Seed, abraçados.