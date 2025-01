Quem é o namorado de Gwendoline Christie? História de trabalho e relacionamento de Giles Deacon

Gwendoline Christie está ganhando as manchetes depois de falar sobre se juntar ao elenco da segunda temporada de Severance, da Apple TV Plus, em uma entrevista recente. Como tal, o interesse na vida pessoal da estrela de Game of Thrones aumentou à medida que os fãs queriam saber quem é seu namorado Giles Deacon. Então, quem é o namorado de Gwendoline Christie e o que ele faz?

Aqui estão todos os detalhes.

Quem está namorando Gwendoline Christie?

Gwendoline Christie está namorando Giles Deacon.

Embora o casal tenha participado frequentemente de eventos públicos juntos, Christie tem sido principalmente reservado quando se trata de compartilhar detalhes de seu relacionamento. No entanto, nas poucas ocasiões em que falou sobre ele, só recebeu elogios.

Qual é o trabalho de Giles Deacon?

Giles Deacon é designer de moda.

Como designer de moda, Giles concentrou-se em celebridades, atores e modelos. Ele desenhou roupas para vários atores e personalidades, como sua parceira Christie, Fiona Shaw, Kerry Washington, Solange Knowles e muito mais. Ele também desenhou o vestido de noiva da realeza britânica Pippa Middleton. Deacon frequentemente compartilha seu trabalho em seu Instagram.

Christie elogiou imensamente os projetos de Deacon e admitiu que O telégrafoonde ele o chamou de um de seus “designers favoritos”.

“Ele tem dois dos meus atributos favoritos nos artistas: imaginação selvagem e rigor técnico”, acrescentou a estrela de quarta-feira. Ela também achava que usar roupas desenhadas por ele a fazia se sentir “celebrada como mulher”.

História de relacionamento de Gwendoline Christie e Giles Deacon

Gwendoline Christie e seu namorado Giles Deacon estão em um relacionamento desde 2013. No entanto, os detalhes exatos do encontro são desconhecidos.

No entanto, o casal teria se conhecido por meio de amigos em comum, de acordo com Deacon em entrevista à Grazia UK. Aqui, ele afirmou que se sentiu “instantaneamente apaixonado” por ela e a achou “extraordinária”. (através Yahoo! Notícias)

Em uma entrevista de 2016 ao The Telegraph, Deacon disse que era um “prazer” trabalhar com Christie sempre que eles colaboravam em projetos. “’Ela é uma musa fantástica. Ela mesma é uma personagem e seu rastro de vários personagens é brilhante”, acrescentou. “Ela é bastante transformadora, o que é sempre interessante do ponto de vista de um designer.”

Mais tarde em 2019 Voga britânica Na entrevista, Deacon elogiou o conhecimento de Christie sobre as complexidades da moda. “Ela entende de roupas, gosta de todo o processo e entende as complexidades do movimento e do volume.”