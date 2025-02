Quem é o namorado de Jasmine Pineda? Jó e crianças de Matthew Branistareanu

Jasmine pina E ela namoradoEles atingiram um marco significativo em seu relacionamento. Ele anunciou recentemente nas redes sociais que um bebê espera. Pineda é uma personalidade televisiva amplamente conhecida por sua aparição em um noivo de 90 dias. De seu anúncio de gravidez, sua vida pessoal atraiu muita atenção.

Aqui estão detalhes sobre Jasmine Pineda e o relacionamento de seu namorado.

Quem está deixando Jasmine Pineda?

Jasmine Pineda está namorando Matthew Branistareanu.

Ela revelou em um episódio de 90 dias: o último recurso que conhecia Matthew em uma academia em Michigan enquanto ela era casada com seu marido separado, Gino Palazzolo. Mais detalhes foram revelados sobre o relacionamento deles durante o episódio de 17 de fevereiro de 2025, quando Branistaraanu fez sua primeira aparição no programa.

Durante o episódioPineda disse a sua co -estrela sobre sua vida nos compromissos e depois FaceTimed Branistareanu. Uma de sua co -estrela perguntou se o relacionamento dele era “estritamente platônico”. Ele respondeu: “Somos bons amigos. Se algo acontecesse, isso seria ótimo para mim. Mas, quando as pessoas se casam, haverá altos e baixos. Então, eu quero vê -la feliz, sabe?

Qual é o trabalho de Matthew Branistareanu?

Branistuanu é o ator.

Ele obteve seu título da Eastern University of Michigan antes de seguir uma carreira em desempenho. Sua filmografia inclui uma noite para aproveitar a sharia americana, Haunt Hunters: Stagecoach Stop e Clayman. Além de atuar, é ativo em Instagramonde ele compartilha sua paixão por carros e geralmente publica selfies. Atualmente, ele tem mais de 9.000 seguidores em sua conta.

Quantas crianças Jasmine Pineda e Matthew Branistareanu têm?

Pineda e Branistareanu aguardam seu primeiro filho juntos.

Recentemente, o rótulo de 90 dias no noivo Pineda e TLC em um Instagram Vídeo anunciando sua gravidez. No vídeo, ele ostentou seu caroço e compartilhou as notícias emocionantes, dizendo: “Eu tenho notícias muito especiais para você. Deixe -me anunciar que estou grávida. Estou tão feliz e animado, e mal posso esperar para conhecer meu lindo bebê.