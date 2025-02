Quem é o namorado de Nastia Liukin? Trabalho e histórico de relacionamento de Ben Weyand

Nastia Liukin Ele é um ex -ginasta artística conhecida por seus períodos de sucesso nos Jogos Olímpicos. Embora os fãs estejam cientes de suas contribuições para o jogo, o centro das atenções agora mudou para sua vida pessoal. Muitos querem descobrir se o medalhista olímpico de cinco horas está vendo alguém neste momento. Então, quem é O namorado de Nasttia Liukin, E o que você ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o casal de Liukin, o trabalho deles e a história do relacionamento do casal.

Quem está deixando Nastia Liukin?

Naystia Liukin já foi Ben Weyand.

Liukin e Wey e compartilham um relacionamento amoroso. Liukin mantém seus fãs atualizados em sua viagem de relacionamento publicando em redes sociais, incluindo publicações do Instagram que apresentam belos desejos de aniversário e diários de viagem cheios de diversão.

Qual é o trabalho de Ben Weyand?

Ben Weyand é um diretor financeiro.

De acordo com o dele LinkedIn Perfil, Weynand é atualmente baseado em Torrance, Califórnia. Ele obteve um título do BBA em Finanças da Universidade de Oklahoma – Price College of Business. Além disso, ele completou sua educação de mestrado na SMU Cox Business School.

Em 2007, ele começou a trabalhar como analista de aquisição da Discovery Resources. Além disso, Weyand gerenciou a contabilidade de fundos e atuou como especialista em operações de empréstimos de dívida/mandato do IFAS no JP Morgan. Em agosto de 2010, ele se tornou o presidente da BRW Consulting. Após sua partida da BRW Consulting, Weyand ingressou na Riveron Consulting como gerente. Ele também ocupou cargos de diretor na Asenti Diligence Partners LLC e vice -presidente de operações – Finanças em Trep Capital. Atualmente, Ben Weyand atua como diretora financeira da Fabrieson Helicopter Company.

A história de Nastia Liukin e o relacionamento de Ben Weyand

Os detalhes da primeira reunião de Nastia Liukin e Ben Weyand são desconhecidos. Nem está claro quando a dupla começou a sair. No entanto, o casal reconheceu seu relacionamento no Instagram em abril de 2022 compartilhando fotos Desde o seu tempo na Costa Rica. Além disso, Liukin e Weyand são vistos em vários eventos esportivos, como o 2023 ESPYSJogos de futebol e funções de caridade. (através Pessoas)