Quem é o namorado de Simone Ashley? Constantin “Tino” Klein e histórico de relações

Depois de cativar o público com sua química escaldante com Jonathan Bailey em Bridgerton, os fãs estão ansiosos para saber quem Simone AshleyO namorado está na vida real. Ashley deixou sua marca na indústria com seu papel de biscuked Kate Bridgerton na inovadora série Netflix. Além disso, apareceu em vários filmes e programas populares, como a Little Mermaid e a Educação Sexual.

Aqui há tudo a saber sobre o namorado de Simone Ashley, como eles se conheceram e mais detalhes sobre o casal.

Quem está deixando Simone Ashley?

Simone Ashley está namorando Constantin “Tino” Klein.

Klein se formou na King’s College London em 2010, onde obteve seu diploma de direito, bem como o prestigiado prêmio da faculdade de direito da faculdade Kings em jurisprudência. Depois de concluir mais estudos do corpo docente da BPP, continuou seu domínio na Queen Mary University, em Londres.

O que é o trabalho de Constantin “Tino” Klein?

Constantin “Tino” Klein é um empresário e ex -advogado, de acordo com o seu LinkedIn perfil.

Após sua formatura, Klein trabalhou brevemente como delegado nas Nações Unidas antes de seguir uma carreira no direito corporativo. Em setembro de 2013, ele ingressou no notável escritório de advocacia Mudvoise & Plimpton, onde serviu como associado por seis anos no Grupo Internacional de Resolução de Disputas da Companhia. Depois de ser consultor estratégico em seu escritório de família por um ano, Klein decidiu mudar de carreira e participou do mundo dos esportes automotivos. Atualmente, é o CEO da GP Ice Race, um evento de carro premium na Europa.

Simone Ashley e Constantin “Tino” História do relacionamento de Klein

Em 2022, Simone Ashley revelou que conheceu Klein no Grande Prêmio de Fórmula de Mônaco em maio daquele ano. No entanto, ela manteve a identidade de seu namorado escondido naquela época e o casal era muito discreto. Os rumores de que Klein era o homem misterioso de Ashley começou a ganhar tração quando o casal foi visto no desfile da moda “Le Papier (The Paper)” de Jacquemus no mês seguinte.

Rumores acabaram sendo verdadeiros quando Ashley postou fotos de Klein sobre ela Instagram Entre uma galeria de fotos de suas férias, em dezembro de 2022. O casal finalmente fez sua estréia pública em fevereiro de 2023, quando compareceram à festa após o Netflix Bafta Awards.