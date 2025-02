Quem é o noivo de Cecily Strong? A história de Jack explicou

Curioso Cecily Forte noivo? Com o Saturday Night Live pronto para comemorar seu 50º aniversário este ano, o comediante veterano encontrou no caminho para as tendências da Internet depois que ela abriu em seu famoso esboço “Goober the Clown” no programa. Strong ingressou na série de comédia da NBC em 2012 e passou uma década no SNL, tornando -se o membro do elenco feminino mais antigo do programa no processo.

Sem mais delongas, aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o relacionamento da atriz de 41 anos.

Quem é o noivo de Cecily Strong?

Cecily Strong está atualmente em um relacionamento com seu parceiro de longo prazo, Jack.

Não há muita informação disponível sobre o noivo do aluno da SNL, pois ele manteve principalmente seu relacionamento longe do centro de atendimento à mídia. Além disso, o comediante é tão reservado sobre sua vida pessoal que o público em geral ainda precisa descobrir o nome completo de Jack ao escrever.

História de Cecily Strong e o relacionamento de Jack

Cecily Strong cumpriu sua promoção e parceira atual em uma festa de Natal em 2019 através de seu então agente.

A estrela dos Ghostbusters tornou -se pública com seu relacionamento em 2020 através de um primeiro ensaio para o qual ele escreveu Abutre. Na peça autocomposta, Strong revelou que ele conheceu Jack um mês antes de perder seu primo mais novo Owen para o câncer no cérebro. Ela conectou lindamente os dois eventos em seu ensaio, dizendo: “Eu acho que você (Jack) foi um presente para mim de Owen. E eu gosto de pensar sobre isso.

Durante sua aparição em Noite com Seth Meyers Em março de 2024, Cecily Strong confirmou que seu noivo propôs o casamento em dezembro de 2023. Enquanto conversava sobre seu compromisso, ele também revelou como aprendeu a intenção de Jack de pedir seu casamento por meio de texto acidental.

“Um dia ele pensou: ‘Estou muito inundado com e -mails e mensagens de texto, veja isso.’ E ele era: “Você viu isso?”

Atualmente, Cecily Strong e seu noivo também estão esperando o nascimento de seu primeiro filho juntos. A atriz levou Instagram Em novembro de 2024, ele anunciará que adotou a gravidez através do método de fertilização in vitro.