Quem é o noivo de Kate Hudson? História do trabalho e relação de trabalho de Danny Fujikawa

Muitos fãs estão ansiosos para aprender mais sobre Kate HudsonO noivo. Hudson é uma figura de renome na indústria do entretenimento há décadas. Ela apareceu em vários filmes memoráveis ​​ao longo dos anos, como quase famosos, guerras na noiva e como perder um garoto em 10 dias, entre muitos outros. Em particular, ela é filha da atriz Goldie Hawn e da cantora Bill Hudson.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o noivo de Kate Hudson, seus detalhes profissionais e seu histórico de relacionamento.

Quem está comprometido com Kate Hudson?

Kate Hudson está comprometida com Danny Fujikawa.

Fujikawa costuma prestar homenagem à sua herança japonesa em suas páginas de mídia social. Ele é o neto do Dr. Yoshihiko Fujikawa, um dos primeiros japoneses americanos a se formar em uma escola de medicina americana. Danny é um estudante da Universidade de Nova York, onde estudou música gravada.

Qual é o trabalho de Danny Fujikawa?

Danny Fujikawa é um músico.

Fujikawa está envolvido com a indústria da música desde a sua graduação na NYU em 2006. De acordo com o seu LinkedIn Page, trabalhou como gerente de projeto da SWIIIM e também como gerente assistente da empresa de edição Nomad, antes de se tornar um editor de música completo. Além disso, ele fundou a Lightwave Records em 2013 com Chris Acosta, líder da Delta Mirror.

Enquanto ele ainda estava na faculdade, Fujikawa formou uma banda chamada Boss com seu irmão Michael, além de Evan Koga e Mike Moonves. Em 2009, a banda lançou seu EP intitulado The Castle se foi. No ano seguinte, eles lançaram seu primeiro álbum de rituais modernos, antes de se dissolver em junho de 2011.

Kate Hudson e Danny Fujikawa História de relacionamento

Kate Hudson e Danny Fujikawa eram amigos há mais de 15 anos antes de adotarem seu relacionamento com a próxima etapa. Eles haviam se encontrado através das irmãs de Fujikawa, Sara e Erin Foster, que são melhores amigos de Hudson, que tinha 23 anos naquela época. No entanto, eles não começaram até muito mais tarde. O casal fez sua estréia pública em maio de 2017 antes de se comprometer em 13 de setembro de 2021.

Hudson e Fujikawa receberam sua filha Rani Rose em 2 de outubro de 2018. Além disso, eles compartilham uma família amorosa combinada com os dois filhos mais velhos de Hudson, Ryder Russell Robinson e Bingham, Hawn Bellamy de seus casamentos anteriores com Chris Robinson e Matt Bellamy, Bellamy, respectivamente.