Quem é o noivo de Mikaela Shiffrin? História de trabalho e relacionamento de Aleksander Aamodt

Mikaela Shiffrin anunciou seu retorno ao esqui no gelo após se recuperar de uma lesão. Embora suas contribuições para o esporte estejam bem documentadas, os fãs estão curiosos para saber mais sobre o homem que a acompanha em sua jornada. Com isso, o casal do bicampeão olímpico está gerando interesse. Então, quem é o noivo de Mikaela Shiffrin e o que ele faz?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a parceira de Shiffrin, seu trabalho e a história de relacionamento do casal.

Quem é o noivo de Mikaela Shiffrin?

O noivo de Mikaela Shiffrin é Aleksander Aamodt Fuente.

Kilde tem sido um parceiro solidário do campeão de esqui. Em 2021, Shiffrin elogiou seu então namorado ao mencionar seu amor por viajar. Ela afirmou: “É sempre bom viajar com meu namorado. “Ele mantém o clima otimista quando estamos em eventos… ele torna os treinos super divertidos e ele mesmo fica muito bem no tapete vermelho.” (através Pessoas)

Qual é o trabalho de Aleksander Aamodt?

Assim como seu noivo, Aleksander Aamodt Kilde é um talentoso piloto de esqui alpino.

Originário da Noruega, ele compete em quatro provas e representa Lommedalens IL. Em 2012 estreou na Copa do Mundo e dois anos depois representou seu país nos Jogos Olímpicos. Ao longo dos anos, ele teve diversas conquistas na área, incluindo a conquista de duas medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, uma de prata e uma de bronze.

História de relacionamento de Mikaela Shiffrin e Aleksander Aamodt

Mikaela Shiffrin e Aleksander Aamodt Kilde confirmaram seu relacionamento em Instagram com uma foto adorável juntos em 2021. Kilde mais tarde falou sobre seu romance com Jogos Olímpicos.comafirmando:

“Estamos nos divertindo muito juntos e o que acho muito legal é que podemos compartilhar experiências e conversar sobre coisas que não posso ter com mais ninguém. Ele tem muita experiência; “Tenho alguma experiência e podemos melhorar um ao outro.”

O casal também fez sua estreia no tapete vermelho em 2021 no ESPY Awards. No ano passado, em abril, Shiffrin e Kilde ficaram noivos. anúncio e eles têm sido inseparáveis ​​desde então.