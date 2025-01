Quem é o noivo de Nicole Scherzinger? História de trabalho e relacionamento de Thom Evans

Nicole Scherzinger Há muito tempo ele chama a atenção do público não apenas por sua carreira, mas também por sua vida pessoal. Com sua beleza e talento, os fãs sempre se perguntaram sobre seus relacionamentos. Agora, muitos estão curiosos para saber quem é o noivo de Nicole Scherzinger, Thom Evans.

Aqui está mais sobre Nicole Scherzinger e seu noivo Thom Evans.

Com quem Nicole Scherzinger está noiva?

Nicole Scherzinger está noiva de seu noivo Thom Evans.

Em entrevista com o sol Em outubro de 2021, Evans falou sobre seu relacionamento com Scherzinger. Ele compartilhou que nunca imaginou persegui-la inicialmente, chamando-a de “fora de alcance”. Ele acrescentou: “Foi só depois que cantamos uma versão estranha de ‘Swing Low, Sweet Chariot’ e ela gentilmente nos salvou no show que nós, como banda, fomos até seu camarim para agradecê-la. “Essa foi a primeira vez que a conheci e nunca olhei para trás.”

Qual é o trabalho de Thom Evans?

O ex-jogador de rugby da Escócia, Thom Evans, deixou sua marca como ala do Glasgow Warriors de 2006 a 2010. Sua carreira promissora foi abruptamente interrompida aos 26 anos devido a uma grave lesão no pescoço.

Depois de se aposentar do rugby, Evans seguiu várias carreiras. Ela se interessou pela modelagem e também explorou a música como concorrente do The X Factor: Celebrity em 2019, onde se apresentou como parte do grupo pop Try Star. Ela também era membro de um grupo chamado Twen2y4Se7en. Em 2014, Thom Evans expandiu seus talentos para o mundo da dança competindo no Strictly Come Dancing, onde fez parceria com a dançarina profissional Iveta Lukosiute.

História de relacionamento de Nicole Scherzinger e Thom Evans

O relacionamento de Nicole Scherzinger e Thom Evans cativou os fãs desde que eles se cruzaram pela primeira vez em 2019 no The X Factor: Celebrity, onde Evans era um competidor e Scherzinger era um juiz. Embora o casal inicialmente tenha mantido seu romance privado, rumores sobre seu relacionamento surgiram nos meses seguintes ao seu encontro. Em janeiro de 2020, eles fizeram sua estreia como casal no tapete vermelho de uma festa pós-Globo de Ouro, confirmando oficialmente o relacionamento.

Nos anos seguintes, Scherzinger e Evans continuaram a compartilhar vislumbres de seu amor nas redes sociais, desde vídeos de exercícios em quarentena até lindas postagens de aniversário. Em junho de 2023, o casal atingiu um novo marco quando Evans pediu Scherzinger em casamento na praia. Ela compartilhou a notícia com seus seguidores nas redes sociais. Apesar dos desafios de relacionamentos anteriores, Scherzinger sempre expressou como Evans a motivou, especialmente em sua jornada de preparação física, fortalecendo o vínculo entre eles.