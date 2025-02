Quem é o revezamento da noiva de Lil? A história do relacionamento de Dannella Lane explicou

Imaginando quem é Lil Rel HowlayNoiva E qual é o seu histórico de relacionamento? Howery é um comediante popular e ator permanente. Seus documentos de tela mais notáveis ​​incluem Robert Carmichael na série de comédia da NBC The Carmichael Show e Rod Williams no filme de terror da Jordânia, Peele, Get Out. Com vários elogios profissionais em seu nome, as pessoas agora estão curiosas para saber sobre sua vida pessoal, especialmente seu parceiro.

Portanto, há tudo aqui para saber sobre a noiva de Howery, seus detalhes profissionais e muito mais.

Quem é o revezamento da noiva de Lil?

Lil Rel Howlay está comprometido com Dannella Lane.

De acordo com ela Site oficialLane é um influenciador e orador que se esforça para liderar “mulheres, homens e crianças em todo o mundo em seu propósito dado a Deus através da construção de sua fé e autoconfiança”. Ela oferece sessões individuais com seus clientes e ajuda a capacitá -los.

Além disso, ela também é a anfitriã de O podcast dos momentos de ensinojunto com vários outros membros da família. Como autora, ela escrita o hálito do livro de minha mãe, junto com Cassandra Wilcher Moncure e Lakandra Moncure.

Lil Rel Howlay e a história do relacionamento de Dannella Lane

Embora muito não se sabe sobre onde e como eles se conheceram, Lil Rel Howlay e Dannella Lane chegaram às manchetes em setembro de 2023, depois de se comprometer com o concerto de Beyoncé em Los Angeles. A estrela do Get Out planejou uma proposta épica de Lane e perguntou a Beyoncé a performance de “Love On Top”. Howery então comemorou o grande momento em que ele publicou um Instagram Vídeo dele beijando o anel no carro, com a lenda: “Ela disse que sim!” Lane também compartilhou uma história do Instagram por sua mão, exibindo o impressionante anel de compromisso.

Após seu compromisso, Howery revelou Pessoas Que o casal agora está planejando uma “cerimônia bonita e bonita” para o casamento deles. Ele compartilhou que ele e Lane já discutiram a data, mas o casal ainda não está pronto para compartilhá -lo.

Howery e Lane têm uma família combinada e são pais para sete filhos, todos os seus casamentos e relacionamentos anteriores. Howery tem dois filhos de Judá e Harlem, junto com sua filha Brittni. Lane, por outro lado, é mãe de quatro filhas.