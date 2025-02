Quem é um paparazzo na cantora mascarada? Todas as conjecturas e pistas

O cantor mascarado A 13ª temporada introduziu um conjunto de novos personagens, que incluem Paparazzo. Esse personagem, vestido com uma fantasia inspirada na câmera, já apresentou duas performances pendentes, deixando fãs e membros do painel lutando para descobrir sua verdadeira identidade. Com uma mistura de várias pistas e conjecturas, caçar para desmascarar o paparazzo está em pleno andamento.

Aqui estão todas as conjecturas e pistas para ajudar a identificar quem é um paparazzo no cantor mascarado.

Todas as pistas que poderiam ser paparazzo na 13ª temporada do cantor mascarado

Desde o momento em que os paparazzo subiram ao palco, as pistas começaram a se acumular. Sua primeira apresentação “The Door”, de Teddy Swims, fez com que o painel adivinhasse Listers como Taron Egerton e Joseph Gordon-Levitt. Além disso, em seu vídeo introdutório, o paparazzo do cantor mascarado lançou várias pistas sobre sua vida e sua carreira.

Ele mencionou: “A lente foi apontada em minha direção durante toda a minha vida”, sugere que ele esteve no centro das atenções desde tenra idade. Ele também zombou: “Eu … eu até levei a namorada dos Estados Unidos para a dança da formatura”, uma faixa que faz os fãs pensarem em sua vida pessoal. Além disso, ele insinuou trabalhar com as lendas da comédia, dizendo: “Eu poderia derramar chá para outro amigo meu, Steve Martin”. (através Derby de ouro)

Além disso, as faixas no pacote paparazzo na cantora mascarada forneceram mais informações. Cartazes de filmes, ícones de comédia como Adam Sandler e Jim Carrey, um carro de corrida e um Labrador de Chocolate Retriever apareceram na tela. Essas sugestões parecem apontar para alguém com uma carreira diversa no cinema, televisão e até desempenho de voz.

Ao reunir as pistas, um nome se destaca. Portanto, a suposição é: Matthew Lawrence. A menção de levar a “namorada da América ao baile” se alinha com o relacionamento da vida real de Lawrence com a criança conhece a estrela mundial Danielle Fishel. Referências a lendas da comédia como Steve Martin e Robin Williams também retornam a Lawrence. Ele pensou com Martin sobre aviões, trens e carros e trabalhou com Williams em Sra. Doubtfire. O carro da passarela poderia sugerir o amor de Lawrence pelas corridas de arrasto, enquanto o Labrador de Chocolate poderia ser uma piscadela ao seu papel de voz em Rusty: a história de um cachorro.

Enquanto os participantes do painel lançaram vários grandes nomes, as pistas apontam esmagadoramente Matthew Lawrence como a celebridade por trás do paparazzo na cantora mascarada. Embora isso pareça uma grande possibilidade, os espectadores devem esperar a revelação oficial da celebridade no programa.