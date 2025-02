Quem é Vivek Joshi, o novo comissário eleitoral

Vivek Joshi, oficial do Serviço Administrativo Indiano (IAS) de Haryana-Cadre de 1989, foi nomeado comissário eleitoral na segunda-feira (17 de fevereiro de 2025), disse o Ministério da Direito.

Com sua nomeação, a força da Comissão Eleitoral foi restaurada para uma agência de três membros, juntamente com o comissário Chefe de Eleições (CEC), Gyanesh Prakash, e o comissário eleitoral Sukhbir Singh Sandhu, após a retirada do detentor Rajiv Kumar.

Joshi, ex -secretário -chefe de Haryana, estava na delegação central desde janeiro de 2019. Anteriormente, atuou como secretário, pessoal do governo da Índia e como comissário geral de registro e censo da Índia no Ministério do Ministério do Inside .

Nascido em 21 de maio de 1966, o Sr. Joshi (58) servirá no painel de votação até 2031. Isso sugere que ele assumirá a posição do comissário eleitoral principal durante as eleições de 2029 Lok Sabha, depois que o Sr. Gyanesh Kumar se aposentou em 27 de janeiro em 27 de janeiro de 2029.

O líder da oposição no Lok Sabha Rahul Gandhi apresentou suas objeções escritas durante a reunião do Comitê de Seleção na segunda -feira. Fontes do Congresso disseram que não estava presente quando os nomes foram discutidos. O partido pediu ao governo que adie sua decisão sobre o novo CEC até que a Suprema Corte conclua sua audiência sobre uma petição que desafia a composição do painel de seleção.

O primeiro -ministro dirige o painel de seleção.

