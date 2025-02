Quem está deixando Demi Moore? História e relacionamento do namorado

Curioso O namorado de Demi Moore e Citação Vida? A estrela de substância cativou o público há décadas, não apenas com sua carreira, mas também com seus relacionamentos de alto nível. Ao manter grande parte de sua vida pessoal em particular, suas citações a história tem sido objeto de fascínio, que abrange casamentos, compromissos e romances com alguns dos nomes mais importantes de Hollywood.

Explore o relacionamento de Demi Moore, os interesses amorosos do passado e a viagem pessoal.

Quem é o namorado de Demi Moore?

Demi Moore está atualmente solteiro.

A atriz confirmou seu status de relacionamento em setembro de 2024 durante uma aparição em The Tonight Show com Jimmy FallonBrincando sobre como ele dorme com seus nove cães, o que poderia explicar por que ele é solteiro.

O último relacionamento de Moore foi com o chef suíço Daniel Humm, a quem ele deixou em 2022. O casal foi visto em aberto da França e era até um oficial do Instagram antes de seu relacionamento terminar no final daquele ano (através do Pessoas).

Apesar dos rumores ocasionais de namoro, incluindo especulações sobre Andrew Garfield depois que apareceram juntos no Globo de Ouro de 2025, Moore não confirmou publicamente um novo relacionamento.

A história do relacionamento de Demi Moore explicou

Demi Moore teve uma história de citações de alto perfil que abrange mais de quatro décadas. Ele se casou com o músico Freddy Moore em 1980 e se divorciou em 1985. Ele se comprometeu brevemente com Emilio Estévez antes de se casar com Bruce Willis em 1987. Eles tiveram três filhas antes de se divorciar em 2000.

Após seu casamento com Willis, Moore saiu com o instrutor de artes marciais Oliver Whitcomb antes de se casar com relatórios de infidelidade (através de Pessoas). Posteriormente, Moore teve alguns relacionamentos de perfil mais baixo, mesmo com o baterista de Sara Dead, eles são sexta -feira em 2013 e o chef Daniel Humm em 2022.

Moore conversou abertamente sobre como seus relacionamentos influenciaram seu crescimento pessoal, principalmente em suas memórias de 2019. Moore continua focado em sua carreira e sua família, ficando perto de Bruce Willis e seus filhos.