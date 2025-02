Quem está saindo de Xolo Maradueña? História da noiva e o relacionamento

Xolo Maridueña Um nome foi feito com projetos como Cobra Kai, da Netflix, e o besouro azul de DC. Enquanto os fãs estão sintonizados para testemunhar o desempenho do ator de 23 anos no próximo filme PITUFS, alguns também estão curiosos sobre a história das citações de Xolo Maradueña.

Aqui está tudo a saber sobre o relacionamento atual e os romances passados.

Woo ela é um suéter?

Xolo Maridueña é atualmente solteiro e não tem namorada, de acordo com Estilizador.

Maridueña raramente falou sobre sua vida de compromissos e só se abriu sobre seu relacionamento com a estrela de Cobra Kai, Hannah Kepple, no passado. De acordo com EntretenimentoO ator compartilhou sua perspectiva sobre compromissos em um podcast intitulado Lone Lobos, com Jacob Bertrand. Ele disse que não era fã de enviar mensagens de texto para um estranho nas redes sociais com a intenção de “iniciar um relacionamento”. Ele acrescentou: “Parece que você já está começando com um pé estranho”.

História do relacionamento de Xolo Maridueña

A estrela da paternidade teve sua experiência em compromissos como uma vez compartilhada no Podcast Lone Lobos Isso “tinha três noivas sérias”. Um de seus relacionamentos mais divulgados foi com Hannah Kepple, que estrelou com ele em Cobra Kai.

Maridueña e Kepple se tornaram um dos casais mais comentados em 2019. Kepple revelou que ela e Maradueña estavam namorando uma interação com Marcação. Ela disse: “Bem, estou namorando Xolo, que interpreta Miguel no programa”.

Ele mencionou que eles começaram como amigos e depois obtiveram “um pouco de glamour e começamos a conversar após a primeira temporada e a clicar”. No entanto, seus fãs estavam desconsolados quando a dupla se separou em 2022.

O ator de besouro azul compartilhou detalhes sobre outro relacionamento em que ele estava no podcast Lone Lobos em 2021. O ator revelou que sua primeira interação com a garota misteriosa foi através das redes sociais.

Ele disse: “Ele estava em Wierschnitzel e estava fazendo uma transmissão ao vivo em Wierschnitzel porque nunca esteve lá. E ela comentou sobre o vídeo, e eu pensei: ‘O que’, era como uma pessoa como, eu não sabia que ele estava em seu radar e fiquei tipo ‘que diabos? Isso é aleatório ‘”.

Maridueña tinha outra namorada misteriosa que foi confirmada no mesmo podcast, mas nunca revelou nenhum detalhe sobre esse relacionamento.