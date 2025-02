Quem foi para casa na semana 2 de Bachelor 2025? Todos os participantes foram embora

Você está ansioso para aprender? que foi para casa No último episódio de O solteiro? A nova temporada do programa está gerando muita emoção entre os fãs. Siga Grant Ellis, um comerciante de um dia, em sua busca para encontrar o amor verdadeiro. No entanto, ganhar sobre Grant não é uma tarefa fácil para os participantes. Com o último episódio emitido, muitos estão ansiosos para saber mais sobre as eliminações. Então aqui há tudo sobre que foi eliminado E ele foi para casa na segunda semana da 29ª temporada de Bachelor.

Quem foi eliminado na semana 2 do The Bachelor?

Allyshia, Ella, Rebekah e Vicky foram para casa depois de serem eliminados nas 2 semanas de Bachelor.

Allyshia, um designer de interiores de 29 anos de Tampa, Flórida, não conseguiu formar uma conexão profunda com Grant Ellis. Enquanto isso, ela, 25 anos, de Los Angeles, que trabalha como apresentadora de viagens de luxo, tentou vencê -lo com uma carta sincera. Infelizmente, seus esforços não valeram a pena e ela deixou o show chorando.

Rebekah, uma enfermeira da UCI de 31 anos de Dallas, Texas, tentou impressionar Ellis com uma apresentação no Rap da data do grupo, mas não foi suficiente para mantê -la na competição. Finalmente, Vicky, um servidor de boates de 28 anos de Las Vegas, lutou para causar impressão duradoura, o que levou à sua eliminação.

Quem fica após a semana 2 do Bacharel?

Após a semana 2, a eliminação do single, há um total de 14 participantes.

Alexe, 27 : Ela é uma fonoanete pediátrica

: Ela é uma fonoanete pediátrica Lá Jo, 30 : Um treinador de boxe

: Um treinador de boxe Bailey, 27 : Ela é gerente de mídia social

: Ela é gerente de mídia social Beverly, 30 : Um vendedor de seguros

: Um vendedor de seguros Carolina, 28 : Um produtor de relações públicas

: Um produtor de relações públicas Chloie, 27 : Ela é uma modelo

: Ela é uma modelo Em 31 : Um advogado

: Um advogado Juliana, 28 : Um associado de atendimento ao cliente

: Um associado de atendimento ao cliente Mentiras, 31 : Ela lida com o capitalismo de risco

: Ela lida com o capitalismo de risco Natalie, 26 : Natalie nasceu em 24 de janeiro de 1997, fazendo 26 anos. No entanto, ele tinha 25 anos quando filmou o Bacharelado e atualmente é Ph.D. estudante.

: Natalie nasceu em 24 de janeiro de 1997, fazendo 26 anos. No entanto, ele tinha 25 anos quando filmou o Bacharelado e atualmente é Ph.D. estudante. Paris, 29 : Ela é analista de comportamento pediátrico

: Ela é analista de comportamento pediátrico Rose, 27 : Uma enfermeira

: Uma enfermeira Sarafiena, 29 : Ela é a diretora associada de mídia

: Ela é a diretora associada de mídia Zoe, 27: Um modelo e um engenheiro técnico

A 29ª temporada de Bachelor é transmitida no ABC e também pode ser transmitida em Hulu.