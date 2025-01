Quem ganha a terceira temporada de The Traitors? Spoilers, rumores e previsões

Os espectadores estão ansiosos para saber quem provavelmente ganho em Os traidores 3ª temporadalevando para casa um prêmio em dinheiro significativo. O reality show de sucesso reúne uma mistura de cidadãos locais e rostos familiares, que se entregam a emocionantes jogos de mistério e assassinato. Esses competidores incluem Fiéis e Traidores. A primeira equipe deve garantir que a segunda equipe não os pegue ou mate. Além disso, se algum traidor, por acaso, chegar ao fim, acabará roubando todas as recompensas e deixando o restante de mãos vazias.

Então, aqui está uma previsão detalhada de quem pode ser considerado o vencedor nesta temporada.

Quem poderia vencer a terceira temporada de Los Traidores?

Algumas teorias parecem sugerir que Dylan, Derrick, Danielle e Britney poderiam ir longe no jogo. Teorias sobre Dylan e Derrick abrindo caminho para o episódio final surgiram originalmente em reddit.

Muitos esperavam que Dylan fosse um concorrente em potencial para chegar à final, visto que ele parece bastante simpático entre os outros membros do elenco. Alguns também acreditavam que sua jogabilidade e estratégias impressionantes poderiam garantir seu lugar nos episódios finais.

Outros usuários do Reddit também acreditam que Derrick pode ir longe, considerando o fato de que apesar de ser uma adição tardia, ele está entrando no jogo em grande ritmo. No entanto, esta especulação baseia-se apenas no desempenho dos competidores nos jogos e nas atividades nas redes sociais e não garante quaisquer ganhos.

Agora, Danielle e Britney também são consideradas entre as finalistas devido ao material promocional que circula na internet. Nele, a dupla está sentada em mesa redonda e tem menos competidores ao seu redor, indicando que podem chegar à final. Esta oportunidade de marketing, no entanto, pode significar que muitos dos concorrentes foram eliminados, sugerindo subtilmente os restantes.

No momento em que este livro foi escrito, apenas quatro episódios da terceira temporada de The Traitors estrearam no Peacock. Esta parcela consiste em 12 episódios. Com as previsões aumentando, os fãs aguardarão ansiosamente os vencedores desta temporada, que serão anunciados na final, que deve estrear em março.