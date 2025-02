Quem ganhou a temporada Love Island All Stars? Vencedor e spoilers revelados

Love Island: All Stars Season 2 Ele concluiu oficialmente, finalmente declarando quem venceu o show. A cidade viu os rostos da família voltarem para uma segunda chance de amor, mas apenas um casal conseguiu se safar do título e do prêmio de £ 50.000. Então, quem são os vencedores da segunda temporada?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os vencedores e como os outros casais se qualificaram no final.

Quem ganhou a temporada Love Island All Stars?

Os amantes de Love Island All Stars Season 2 são Gabby Allen e Casey O’Gorman.

O casal Ele roubou o show com sua inegável química, conquistando o público e seus companheiros da ilha. Gabby, que inicialmente entrou na cidade com seu ex, Marcel, rapidamente encontrou uma nova conexão com Casey. Logo, o casal acoplou, e seu relacionamento só se tornou mais forte a partir daí. O ex -Isleño Chuggs até revelou que Casey era “Overals de cabeça” para Gabby, que os fãs também testemunharam ao longo de sua ilha de amor: All Stars Season 2 Journey.

Refletindo sobre seu tempo na cidade, Casey disse: “Honestamente, tive o momento da minha vida aqui, não é surpreendente voltar aqui pela terceira vez. Foi muito divertido. É simplesmente incrível aqui, e é uma ótima experiência Rte)

Como os outros casais foram classificados no final da temporada de Love Island All Stars?

Seis casais estavam na competição, desde que o programa se aproximou da grande final e o público teve a oportunidade de votar em seus favoritos. No entanto, em uma virada chocante, os ilhéus anteriormente abandonados tiveram o poder de decidir qual casal não chegaria à final. Isso levou à eliminação de Harriett Blackmore e Ronnie Vint, pouco antes do último confronto.

Foi assim que a classificação final se desenvolveu:

Jackson e Luca Bishh

Terceiro lugar-kin-su Cülcüloğlu e Curtis Pritchard

Quarto lugar – Catherine Agbaje e Omar Nyame

Quinto lugar – Elma Pazar e Raiz Sammy

Enquanto as portas das villa fecham por mais um ano, os fãs já estão cheios do que a terceira temporada poderia ter na loja.