Quem interpreta Damian em Young & Restless? Jermaine Rivers ou Nathan Owens?

Um dos últimos mistérios de Os jovens e os inquietos Ele girou em torno da introdução do meio-irmão de Damian de Nate Hastings e do filho de Amy Lewis. Quando Damian finalmente estreou na novela, os fãs aparentemente descobriram que Nathan Owens, cujo papel permaneceu secretamente com antecedência, estava interpretando Damian. No entanto, o último episódio revelou que Owens era um falso Damian. Isso deixou os fãs confusos sobre quem é o verdadeiro Damian.

Aqui está sua pergunta respondida.

Jermaine Ríos é o verdadeiro Damian em Young e o inquieto?

Jermaine Rivers interpreta o verdadeiro Damian em jovem e inquieto.

Enquanto isso, Nathan Owens, que os fãs acreditavam que era o verdadeiro Damian até a revelação explosiva, na verdade é Holden.

A revelação surpreendeu Sean Dominic, que também interpreta Nate no programa. Compartilhou seus pensamentos em um Soaps Entrevista e declarou: “Pensei: ‘Oh, é isso que estamos fazendo'”. “(Eu estava) completamente no escuro por uma ou duas semanas e depois descobrimos: ‘Oh, oh, há um pé nisso”, acrescentou.

Enquanto isso, Rivers disse que enganar os fãs para acreditar que Damian de Nathan Owens era real era uma “venda fácil”. Ele retirou suas declarações apontando como elas se pareciam com Damian e Nate.

O falso Damian de Owens chegou à cidade de Genoa para explorar uma oportunidade de trabalho em invernos que Nate disse que havia se preparado para ele. No entanto, Nate logo disseminou uma dura verdade.

A oferta de emprego que Nate alegou ter oferecido Damian falso não era real. Nate revelou então que havia contatado Damian a pedido de sua mãe, Amy. Isso decepcionou o falso Damian, que não queria conhecer sua mãe e se sentiu enganado por Nate. Sentindo -se traído, ele saiu.

Mais tarde, ele foi a um parque, onde se encontrou com o verdadeiro Damian (Jermaine Rivers). Foi revelado que o falso Damian era realmente Holden, que havia passado por Damian para descobrir os planos de Nate. O verdadeiro Damian logo soube da falsa reunião de Damian com Nate e expressou sua decepção por sua privacidade em jogo.