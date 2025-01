Quem interpreta Gwendoline Christie na segunda temporada de Severance?

Os espectadores estão curiosos para saber sobre o papel de Gwendoline Christie no recentemente publicado Compensação da segunda temporada. Ela é uma renomada atriz inglesa, amplamente conhecida por retratar Brienne de Tarth na bem -sucedida série Game of Thrones. Com sua chegada ao terceiro episódio da série Apple TV+, os fãs se perguntam como ele contribuirá para o enredo existente. Então, aqui estão os detalhes.

O papel de Gwendoline Christie na segunda temporada explicou

Christie interpreta Lorne, uma funcionária misteriosa, que trabalha no Departamento de Mamíferos da Indústria do Departamento de Lumon na Severance Season 2.

Depois de não ser convidado para a sala de cabras calorosamente na primeira temporada, Mark e Helly dão a ele uma segunda chance na temporada atual. Para sua surpresa, eles são recebidos por um novo funcionário, Lorne, que pergunta: “Você veio me matar?” Eles se apresentam educadamente e perguntam sobre o departamento. A que, Lorne responde, “mamíferos fomentíveis”, que podem se referir a suas responsabilidades em relação à educação e cuidado de mamíferos.

Lorne, que parecia bagunçado, foi visto usando um crachá verde e estava vestido com um traje azul e branco. Quando Mark e Helly revelam que eles estão procurando Casey, um conselheiro de bem -estar, Lorne reage com raiva e diz: “Não respeitamos esses Fripperies aqui”. Além disso, ela insiste em sua busca em outro lugar.

Em uma entrevista com Entretenimento semanalChristie abriu sobre Lorne, compartilhando que ele não revelou todos os detalhes de seu personagem, mesmo para seus colegas e amigos, e fez todo o possível para mantê -lo em segredo. Isso se deve à sua admiração pela natureza “misteriosa” da série.

Expressando sua gratidão pela série, ele disse: “Foi um grande presente ser convidado a fazer parte da série. Foi uma experiência tão satisfatória quanto um ator e criativo. Este trabalho realmente fala comigo e eu realmente adoro. Estou muito grato por fazer parte disso.

O programa lança seus episódios às sextas -feiras.