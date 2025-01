Quem matou Deirdre em Mayfair Witches? assassino em potencial

Com Bruxas Mayfair, temporada 2 Agora no ar, os fãs parecem ter um desejo revigorado de saber sobre o culpado que matou Deirdre por Annabeth Gish. O drama de suspense sobrenatural gira principalmente em torno da jornada de Rowan Fielding, interpretada por Alexandra Daddario, cuja vida muda completamente depois de saber da rica herança de bruxaria de sua família.

O que se segue é uma reviravolta caótica, à medida que Rowan aprende como é ser uma bruxa, enquanto lida com novas reviravoltas, incluindo o inesperado assassinato de sua mãe. Mas quem foi o responsável pela execução de Deirdre na primeira temporada de Mayfair Witches?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o assassinato a sangue frio do personagem de Gish.

Quem matou Deirdre na primeira temporada de Mayfair Witches?

Em total contraste com o que os fãs esperavam, Deirdre morre nas mãos de um assassino humano no episódio 4 da primeira temporada de Mayfair Witches, “Curiouser and Curiouser”.

No episódio, os telespectadores descobrem o corpo sem vida de Deirdre em um elevador com a garganta cortada. Todos suspeitam instantaneamente que este é o trabalho do diabólico Lasher. No entanto, a investigação de Ciprien Grieve logo revela que foi um assassino que acabou com a vida de Deirdre. Através de suas habilidades de clarividência, Grieve também descobre que o assassino é um profissional experiente.

Este desenvolvimento transfere a culpa pelo assassinato de Deirdre em Mayfair Witches para Carlotta Mayfair, que manteve a mãe de Rowan em cativeiro por um longo período. A temporada de estreia também mostrou a determinação perversa de Carlotta em neutralizar Lasher, permitindo-lhe cometer um incêndio criminoso e até mesmo fazer um atentado contra a vida de Rowan.

No entanto, em uma reviravolta inesperada, os fãs descobrem no final da primeira temporada de Mayfair Witches que na verdade foi Cortland Mayfair quem ordenou o assassinato de Deirdre. Na trilogia de romances The Lives of the Mayfair Witches de Anne Rice, que serve de inspiração para a série, Cortland é apresentado como um personagem compassivo possuído por Lasher. No entanto, a adaptação dos livros para a telinha muda completamente as coisas, posicionando Cortland como um verdadeiro antagonista.

Apesar de seus melhores esforços, Rowan finalmente consegue conter Cortland no final da 1ª temporada, encerrando-o em pedra. Como o novo patriarca da família Mayfair possui a bênção da imortalidade, é altamente provável que Cortland retorne de alguma forma para se vingar de Rowan na temporada atual ou em futuras edições de Bruxas Mayfair.