Os fãs se perguntam Quem morre em Cobra Kai Temporada 6 Parte 3. A última parte da última temporada de Cobra Kai foi transmitida, encerrando uma corrida de seis anos, arcos de personagens complexos e outros momentos memoráveis. Esta série foi dirigida por Josh Heald, Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz.

Curioso que morre no final da temporada 6 Parte 3? Terry Silver morre? John Kreeese morre? Aqui está sua pergunta respondida.

Terry Silver e John Kreeese morrem no final da temporada Cobra Kai, parte 3?

Sim, Terry Silver e John Kreeese morrem no final da temporada de Cobra Kai, parte 3.

Na 6ª temporada, parte 3, Terry Silver, temendo por sua reputação e não estar disposto a deixar a vitória dos Dragões de Ferro para Destiny, orquestra o seqüestro da esposa recém -nascida e o bebê de Johnny Lawrence. No entanto, Kreeese, que havia se reconciliado com Johnny e resolveu sua inimizade passada, soube de seus planos e abordou o iate de prata.

Kreese e Silver doíram, e o último teve uma vantagem no primeiro. Durante essa luta, a gasolina acabou filtrando no convés. Krese então jogou o charuto em gasolina vazada. Isso fez com que as chamas explodissem no iate, matando os dois.

Portanto, Krese sacrifica sua vida para garantir a felicidade de Johnny Lawrence com sua família. De certa forma, também acaba redimido por todos os problemas e o tormento que causou a Johnny nas temporadas anteriores da série.

No final, Johnny recupera seu ex -Dojo Cobra Kai como um presente do ex -inimigo e rival Daniel Larusso. Não apenas isso, ele e Daniel, que continuam operando o Miyagi-do Do.

As seis temporadas de Cobra Kai estão agora transmitindo na Netflix.