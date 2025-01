Quem morre no final da temporada 2?

Curioso Nascer do solDestino em Recrute a segunda temporada fim? À medida que o drama de espionagem de alto risco se desenvolve, sua missão de eliminar Jang Kyun o coloca em um curso de colisão com uma das figuras mais perigosas da temporada. Com as mudanças de alianças, traições mortais e agendas concorrentes em jogo, muitos espectadores se perguntam se Dawn faz isso vivo.

Vamos quebrar o intenso confronto final, as motivações por trás de suas ações e como seu destino afeta o futuro do recruta.

Dawn morre no final da temporada 2?

Dawn morre no final da temporada 2.

Nichka mata ao amanhecer esfaqueando -a durante um confronto. O diretor da CIA, West ordena que Dawn elimine Jang Kyun, mas Nichka, depois de sua própria agenda, intervém para detê -la. Determinado a proteger seus planos e garantir sua posição, Nichka garante que Dawn não complete sua missão.

Dawn e Nichka têm objetivos competitivos, o que leva à sua luta mortal. Dawn quer concluir sua missão e garantir uma promoção na estação de Moscou, enquanto Nichka precisa de Jang Kyun e Owen vivo para entregá -los ao FSB. Sabendo que Dawn não voltará, Nichka a ataca e a mata, eliminando a ameaça aos seus próprios planos.

A morte de Dawn é um ponto de virada nos eventos finais da temporada. A CIA ordenou diretamente que ele matasse Jang Kyun, mas ela falhou, acrescentando o caos de fuga de Owen e Jang Kyun. As ações de Nichka o confirmam como uma força imprevisível, mudando constantemente as lealdades, dependendo de quais benefícios mais.

A traição de Dawn com seus próprios aliados já o havia colocado em uma posição vulnerável antes de sua morte. Anteriormente, ele tentou pegar a estação de Moscou de Lester e enviou assassinos atrás dele, criando desconfiança dentro da CIA. Com sua morte, as lutas do poder na agência e nas redes internacionais de inteligência persistem, deixando a incerteza sobre quem assumirá o controle abaixo.