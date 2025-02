O chefe da Organização Mundial da Saúde pediu aos líderes globais que confiassem em Washington para reverter a decisão do presidente Donald Trump de se aposentar da Agência de Saúde da ONU, insistindo em uma reunião a portas fechadas com diplomatas na semana passada que os Estados Unidos perderão informações críticas nos surtos de doenças globais. .

Mas os países também pressionaram a OMS em uma reunião de orçamento -chave na última quarta -feira sobre como eles poderiam enfrentar a partida de seu maior doador, de acordo com os materiais da reunião interna obtida por A imprensa da associação. Um enviado alemão, Bjorn Kummel, alertou: “O telhado está pegando fogo e devemos parar o fogo o mais rápido possível”.

Até 2024-2025, os Estados Unidos são os maiores doadores, com cerca de US $ 988 milhões, aproximadamente 14% do orçamento de US $ 6,9 bilhões.

Programa de Emergência de Saúde em OMS em jogo

Um documento orçamentário apresentado na reunião mostrou que o programa de emergência em saúde tem uma “grande dependência” do dinheiro americano. As “funções de preparação” no escritório da OMS Europe dependiam de mais de 80% dos US $ 154 milhões que os Estados Unidos contribuem.

O documento disse que o financiamento dos EUA “fornece a espinha dorsal de muitas operações de emergência em grande escala”, que cobre até 40%. Ele disse que as respostas no Oriente Médio, na Ucrânia e no Sudão estavam em risco, além de centenas de milhões de dólares perdidos pelos programas de poliomiticação e HIV.

UU.

Os Estados Unidos também abrangem 95% do trabalho de tuberculose da OMS na Europa e mais de 60% dos esforços da TB na África, no Pacífico Ocidental e na sede da agência em Genebra, segundo o documento.

Em uma reunião privada separada sobre o impacto da partida nos EUA na quarta -feira passada, o diretor da OMS George Kyriacoou. Nossos fluxos de caixa “na primeira metade de 2026. Ele acrescentou que a taxa atual de gastos é” algo que não vamos fazer “, de acordo com uma gravação obtida pelo AP.

Desde a ordem executiva de Trump, ele tentou retirar fundos dos EUA para despesas passadas, disse Kyriacou, mas a maioria deles “não foi aceita”.

Os Estados Unidos ainda não estabeleceram suas contribuições devidas a quem até 2024, levando a agência a um déficit, acrescentou.

Centros de controle de doenças e prevenção param de trabalhar com quem

Na semana passada, funcionários dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos receberam instruções para parar de trabalhar com quem imediatamente.

O diretor geral do OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse aos participantes na reunião do orçamento que a agência ainda fornece aos cientistas alguns dados, embora não se saiba quais dados.

“Continuamos fornecendo informações porque eles precisam”, disse Tedros, pedindo aos países membros que se comuniquem com autoridades americanas. “Agradecemos se você continuar empurrando e se comunicando com eles para reconsiderá -los”.

Entre outras crises de saúde, que atualmente trabalham para interromper os surtos de vírus de Marburg na Tanzânia, Ebola em Uganda e MPOX no Congo.

Quem chefe das acusações de Trump

Tedros refutou os três motivos declarados de Trump para deixar a agência na Ordem Executiva assinada em 20 de janeiro, o primeiro dia de Trump no cargo. Na ordem, o presidente disse que era evidente a pandemia covid-19 que começou na China, não podia adotar as reformas necessárias e que os membros dos Estados Unidos exigiram “pagamentos injustamente onerosos”.

Tedros disse que alertou o mundo em janeiro de 2020 sobre os possíveis perigos do coronavírus e fez dezenas de reformas desde então, incluindo esforços para expandir sua base de doadores.

Tedros também disse que acreditava que a saída dos Estados Unidos “não era sobre dinheiro”, mas sobre o “vazio” nos detalhes do surto e outras informações críticas à saúde que os Estados Unidos enfrentariam no futuro.

“Traga os EUA. Será muito importante”, disse ele aos participantes da reunião. “E nesse sentido, acho que todos podem desempenhar um papel”.

Kummel, principal consultor global de saúde do Ministério da Saúde da Alemanha, descreveu a partida dos Estados Unidos como “a crise mais extensa que ele enfrentou nas últimas décadas”.

Ele também perguntou: “Que funções concretas de quem entrarão em colapso se o financiamento dos Estados Unidos não existir mais?”

Autoridades de países como Bangladesh e França perguntaram que planos específicos tinham que lidar com a perda de fundos dos Estados Unidos e se perguntavam quais programas de saúde seriam reduzidos como resultado.

Ele AP Ele obteve um documento compartilhado entre alguns gerentes seniores da OMS que estabeleceram várias opções, incluindo uma proposta de que cada departamento ou escritório importante poderia ser cortado pela metade para o final do ano.

Que se recusaram a comentar se o Sr. Tedros havia solicitado em particular os países que pressionam em nome da agência.

Alguns especialistas disseram que, enquanto a partida dos EUA.

Menos de 1% do orçamento da saúde dos EUA. Em troca, os Estados Unidos obtêm “uma ampla variedade de benefícios para os americanos que importam bastante”, disse ele. Isso inclui inteligência sobre epidemias de doenças em todo o mundo e amostras de vírus para vacinas.