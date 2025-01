Quem retornará nos dias de nossas vidas esta semana?

Maravilha quem está voltando para Dias de nossas vidas essa semana? As últimas atualizações de elenco trazem rostos familiares e personagens intrigantes para Salem, adicionando camadas de drama ao amado sabonete. Um favorito recorrente ou um convidado surpresa, esses retornos prometem manter os fãs comprometidos e divertidos.

Vamos mergulhar nos aspectos mais destacados desta semana para ver como esses retornos moldam as histórias em constante evolução dos dias de nossas vidas.

Quais atores e personagens retornam em nossas vidas esta semana?

Para a semana de 27 de janeiro de 2025, os dias de nossas vidas vêem o retorno de vários personagens, trazendo drama e intriga a Salem. Maggie Carney está repetindo seu papel como Rita, assistente de EJ (Dan Feuerriegel) na DiMera Enterprises, que aparece na sexta -feira, 31 de janeiro. O personagem foi visto pela última vez em maio de 2024 e deve ter uma presença recorrente.

Roslyn Gentle também retorna como a misteriosa “Woman in White”, que aparecerá na segunda -feira, 27 de janeiro. Além disso, Finley Rose Slater continua sua carreira como Rachel Black, filha de Brady (Eric Martsolf) e Kristen (Stacy Haiduk), provocando mais problemas nos episódios transmitidos na segunda -feira, 27 de janeiro e quarta -feira, 29 de janeiro.

Em outros dias, lançando notícias, Madelyn Kientz retorna como Sophia na segunda -feira, 27 de janeiro, compartilhando cenas com a Tate de Leo Howard. Enquanto isso, Selena Moreno estreou como Savannah, uma stripper que aparece no The Bachelor Party of “Rafe”. Ela aparecerá em dois episódios, que serão transmitidos na terça -feira, 28 de janeiro e quinta -feira, 30 de janeiro.

Esses retornos adicionam intrigas às histórias atuais, particularmente nas empresas de Divera com o reaparecimento de Rita e o impacto das ações de Rachel em seus pais. Além disso, a presença da enigmática “mulher em branco” poderia insinuar novos mistérios que se desenvolvem em Salem.

Com esses personagens juntando -se à tela, os dias de nossas vidas continuam a evoluir, combinando os favoritos que retornam com novos desenvolvimentos. Os fãs podem esperar uma semana de suspense, surpresas e drama contínuo no mundo de Salem.