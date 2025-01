Quem são o conselho e Natalie na segunda temporada de Severance?

Espectadores de Compensação da segunda temporada Eles estão curiosos para obter mais informações sobre o conselho misterioso, que evita reuniões pessoalmente e se comunica através de um intermediário. Ao longo da temporada, eles falam em particular nos fones de ouvido intermediários, que os autorizam a transmitir suas mensagens a outras pessoas. Episódio 3, intitulado “Quem está vivo?” Ele revela mais detalhes sobre o conselho, seu mediador e como seu sistema funciona. Então, aqui estão os detalhes.

Quem ou o que é o conselho na segunda temporada de compensação?

O conselho é uma força governamental misteriosa e poderosa nas indústrias de Lumon, comunicando -se através de um sistema de intercomunicações e depende do intermediário para deixar suas mensagens sair.

Ninguém na organização viu o Conselho e não se sabe se algum membro em potencial faz parte de seu sistema. A maior parte de sua comunicação é transmitida através de Natalie. Caso contrário, eles usam um sistema de interfone esporádico ou estático para enviar suas mensagens. Eles nunca se envolvem na cara a cara, mantendo seu comportamento misterioso e assustador. O último episódio apresenta uma cena do conselho, na qual seu mediador, Natalie, transmite seus parabéns a Seth Milchick por sua nova posição. Além disso, Natalie lhe dá um presente em nome do conselho, e o sistema responde com uma voz estática.

Desde a introdução do conselho, muitas teorias surgiram. Ótimo, as pessoas especularam que o conselho é apenas uma recriação do fundador de Lumon, Kier Eagan, sempre assistindo a todos. Outros sugerem que o conselho poderia ser o pai de Helena, James Eagan.

Quem é Natalie na Severance Season 2

Natalie, interpretada por Sydney Cole Alexander, representa o conselho, transmite suas mensagens em reuniões e se comunicando em particular com eles através de um fone de ouvido.

Acima de tudo, é sempre Natalie, que transmite mensagens cruciais do conselho para as respectivas pessoas. É sempre visto com um fone de ouvido, que permite receber comunicação do corpo dominante. O Conselho completa todos os seus desejos por ele. Raramente há quando o conselho fala por si. Por exemplo, Cobel pergunta a Natalie se o conselho realmente existe ou não. Eles imediatamente o ouvem e dizem “sim” através do orador.