Quem são Tarantula e Speed ​​Demon em seu amigável Homem-Aranha?

Maravilha Seu amigável bairro do Homem-Aranha Episódio 3apresentou dois novos vilões chamados Tarântula e Speed ​​Demon. Durante sua primeira aparição, eles chamaram a atenção dos fãs com sua equipe de combate avançada e os poderosos ataques contra o Homem-Aranha. Sua presença aumentou a curiosidade sobre suas origens, habilidades e conexões com quadrinhos. Com suas táticas sincronizadas e armas formidáveis, esses dois vilões provaram ser um sério desafio para o Webslinger.

Aqui está uma imersão profunda na qual Tarantula e Speed ​​Demon estão no seu amigável Homem-Aranha do Vizinhança da Marvel e em seu histórico cômico.

Quem é a tarântula da Marvel em seu amigável Homem-Aranha?

Tarântula da Marvel em seu homem amigável no bairro é um criminoso. Ela é a parceira e amante do demônio de Speed.

Tarantula, também conhecida como Maria Vásquez, está equipada com duas luvas mecânicas que podem gerar lâminas, depois de comprá -lo em um recipiente de lixo robótico. Essas lâminas, cobertas de energia vermelha, são fortes o suficiente para cortar as tiras do Homem-Aranha.

No episódio 3, Tarantula e Speed ​​Demon realizam um assalto a banco que o Homem-Aranha frustrou. Então, os dois lutam contra o weblinger, o domina com poderes de suas armas tecnológicas e ataques sincronizados até Rob descobrir suas fraquezas e as comunica ao Homem-Aranha, ajudando o último a derrotá-los.

Nos quadrinhos, Tarantula de Vásquez se torna um herói para vingar sua irmã, que foi morta em uma batalha que ocorreu em Stamford. Mais tarde, ele se torna membro dos heróis para alugar.

Quem é o demônio da velocidade da Marvel em seu amigável Homem-Aranha do bairro?

A Marvel’s Speed ​​Demon, também conhecida como James Sanders, é um criminoso em seu amigável Homem-Aranha. Ele é o parceiro e amante de Tarantula.

No episódio 3, Sanders recebe duas botas mecânicas de um misterioso recipiente robótico. Essas botas permitem que você funcione em velocidades incríveis.

Nos quadrinhos, Sanders era químico da Hudson Pharmaceutical Company, que se cansou de seu trabalho. O grande professor então entrou em contato com ele e deu a ele sua velocidade sobre -humana. Mais tarde, ele enfrentou pseudônimo de Whizzer e se juntou à equipe sinistra para lutar contra os Vingadores, que estavam sendo usados ​​por Kang, o Conquistador. No entanto, ele e o esquadrão foram derrotados mais tarde.

Speed ​​Demon então melhorou seus poderes e começou uma vida de crime. Ele se juntou a várias organizações de vilões, como o Sinister Six e Hood’s Gang. Como resultado, ele lutou contra muitos heróis, mais comumente Homem-Aranha.