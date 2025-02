Quem substituirá Lester Holt na NBC Nightly News?

Seguindo Lester Holt’s O recente anúncio de sua partida como âncora da NBC Nightly News, os sussurros de quem a substituirá é desenfreada na indústria. O veterano da NBC confirmou em 24 de fevereiro que ele renunciará ao verão deste ano. Embora a data exata de sua partida ainda não tenha sido anunciada, os rumores de quem assumirá o controle já estão cheios da indústria.

Aqui está tudo o que sabemos sobre quem poderia ser o sucessor de Lester Holt para o apresentador noturno da NBC.

De acordo com o relatório de 24 de fevereiro de 2025 por Página seisOs candidatos que provavelmente acontecerão com Lester Holt como o novo apresentador da NBC Night News são Tom Llamas e Hallie Jackson.

A página seis reuniu recentemente informações exclusivas de uma fonte da NBC de que a posição provavelmente irá para Tom Flames. A fonte compartilhou: “É def Tom. É basicamente uma corrida entre Tom e Hallie Jackson, mas Tom é 99 %”. Além disso, o New York Post reportou no ano passado em novembro de 2024, que você chama “esperando impaciente” pela aposentadoria de Holt. Isso implica que as chamas podem ser as que vemos a cobiçada posição da NBC. No entanto, os leitores devem ter em mente que a NBC ainda não anunciou oficialmente um nome. Portanto, tudo é apenas especulação no momento.

Tom Llamas ingressou na NBC pela primeira vez em 2000 antes de ir brevemente ao ABC News em 2014. No entanto, ele retornou à NBC em 2021 e atualmente atua como correspondente nacional sênior. Ele também é o apresentador da melhor história com Tom Claas no NBC News agora.

Hallie Jackson, por outro lado, está na NBC desde 2014 e atualmente atua como correspondente principal da rede.