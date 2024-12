Quem tem o dinheiro? Classificando os oito times restantes dos playoffs de futebol universitário com base no poder de compra NIL

O campo do College Football Playoff foi reduzido para os oito finalistas nas quartas de final desta semana. disposto a cortar esse grupo pela metade.

O campo representa uma combinação muito variada de gastos NIL e estratégias de criação de listas. Não é de surpreender que alguns dos maiores gastadores do futebol universitário estejam entre os oito finalistas, mas há aqui várias histórias de sucesso de escolas que realmente aproveitam ao máximo menos recursos.

Antes das quartas de final do CFP, daremos uma olhada em como os gastos NIL de cada programa de futebol se acumulam depois de conversar com várias pessoas com conhecimento do espaço.

Os bolsos mais fundos

Os participantes do Rose Bowl, mais o time que poderia jogar contra o vencedor no Cotton Bowl, constituem o topo do mercado de gastos NIL para os times restantes no College Football Playoff.

Estado de Ohio

Ohio State tem uma lista de US $ 20 milhões, de acordo com o diretor atlético Ross Bjork, já que uma abordagem abrangente para 2024 incluiu a adição do quarterback do Kansas State, Will Howard, o zagueiro do Alabama, Caleb Downs, e o running back de Ole Miss, Quinshon Judkins. Brian Schottenstein, cofundador do coletivo The Foundation, disse ao On3 antes da temporada que cerca de 10 jogadores estavam ganhando US$ 1 milhão ou mais cada. Isso por si só colocaria o estado de Ohio à frente de muitos de seus pares do Power Four no total de gastos NIL em 2024.

Para colocar os gastos do estado de Ohio em perspectiva, o presidente da Opendorse, Blake Lawrence, cuja empresa trabalha com mais de 100 programas da Divisão I, acredita que menos de cinco programas de futebol gastaram US$ 20 milhões ou mais em 2024, de acordo com os dados de sua empresa.

“Existem muito poucos grupos que realmente tinham US$ 20 milhões para gastar por ano”, disse Lawrence à CBS Sports. “Existem todos os tipos de rumores e boatos, mas tem sido realmente inflacionado o número de escolas que realmente têm US$ 20 milhões para gastar”.

Óregon

Oregon, o primeiro colocado geral e oponente do Rose Bowl do estado de Ohio, tem uma das operações NIL mais bem administradas, a Division Street, no país. Como a CBS Sports detalhou anteriormente aqui, o cofundador da Nike e super impulsionador do Oregon, Phil Knight, deseja desesperadamente ver seus amados Ducks ganharem um campeonato nacional e está fazendo tudo o que pode para que isso aconteça. Mesmo no caso do signatário cinco estrelas. Na’eem Offordtrabalhando com ele em um sapato novo.

“Phil Knight está financiando tudo isso e quer que eles ganhem um título nacional”, disse anteriormente à CBS Sports um agente da NIL, que fez vários acordos com a Division Street. “Eles são realmente agressivos com dinheiro.”

No último ciclo do portal, Oregon adicionou contribuidores importantes como o quarterback do Oklahoma, Dillon Gabriel, e o wide receiver do Texas A&M, Evan Stewart. No início deste mês, ele assinou a 5ª turma de recrutamento do país em 2025.de acordo com 247Sports. Seis contratações de qualidade desde então Oregon com a 3ª posição geral da classe como está agora.

Texas

O Texas tem uma das operações mais bem financiadas do futebol universitário, de acordo com várias fontes que fizeram acordos em nome dos jogadores. O Texas tem dois quarterbacks conhecidos (Quinn Ewers, Arch Manning) e gastou muito para melhorar o ataque nesta entressafra com o recebedor do Houston, Matthew Golden, e o recebedor do Alabama, Isaiah Bond. Transferência defensiva de Clemson, Andrew Mukuba, que fez parte do terceiro time All-SEC, pode ter sido a melhor adição com 52 tackles, quatro interceptações e quatro tackles por derrota nesta temporada.

Texas One Fund, o coletivo NIL sem fins lucrativos associado ao Texas, gastou US$ 13,3 milhões em 2023, de acordo com sua declaração de imposto de renda de 2023, de acordo com Sportico. Os Longhorns contrataram a melhor turma de recrutamento geral do país em 2025, de acordo com a 247Sports, com cinco candidatos cinco estrelas.

Muito dinheiro, mas não tão chamativo.

Geórgia

Tal como o Alabama sob o comando de Nick Saban antes de se aposentar, a Geórgia beneficia de um pequeno desconto Kirby Smart para jogadores dispostos a aceitar menos para virem a Atenas pela oportunidade de ganhar um campeonato nacional e dos esperançosos benefícios a longo prazo de serem desenvolvidos de forma adequada para o NFL. A Geórgia garante que seus principais talentos sejam bem remunerados e não tenha medo de ir atrás dos principais jogadores do portal, como fez com o running back Trevor Etienne, mas não gasta tão agressivamente quanto seus pares da SEC, como Texas e Tennessee. No entanto, os Bulldogs limparam seu recrutamento no ensino médio, recentemente contratando a quarta turma de recrutamento do país, liderada pelos atacantes defensivos cinco estrelas Elijah Griffin e Isaiah Gibson.

Nossa Senhora

Notre Dame pode passar despercebida em termos de gastos, mas o programa de futebol é bem financiado. O Fighting Irish adicionou um quarterback de transferência de alto nível e bem remunerado, Riley Leonard, do Duke.

O coletivo Friends of Notre Dame (FUND) gerou US$ 20,5 milhões em receitas de acordo com sua declaração de imposto de renda de 2023. de acordo com Sportico. O FUNDO, cofundado pelo ex-quarterback Brady Quinn, planeja fechar o negócio em 31 de dezembro e transferir seu apoio para o coletivo com fins lucrativos RALLY.

Trabalhando para subir na faixa de impostos

Estado da Pensilvânia

Colocando isso nas lentes de seus maiores inimigos das Dez Grandes, Penn State não está no nível do estado de Ohio ou mesmo de Michigan, com seu recente alarde para o recruta número 1 geral de 2025, Bryce Underwood. Os Leões de Nittany perderam alguns contribuidores importantes para ganhos maiores em outros lugares, como o recebedor Keandre Lambert-Smith, que foi considerado uma derrota menor pelos fãs, mas teve uma excelente temporada para Auburn, mas eles fizeram progressos para tentar. para fechar a lacuna.

Penn State merece crédito por manter um time que tem um bom zagueiro, dois running backs de qualidade e uma forte frente ofensiva.

Pequeno, mas poderoso

O Arizona State está trabalhando ativamente para intensificar seus esforços no NIL e o técnico Kenny Dillingham foi sincero sobre seu time ser mal pago no NIL. A corrida dos playoffs ajudou na retenção (o rival estadual Arizona, entretanto, foi atormentado por deserções após uma temporada decepcionante) e Sun Devils já adicionou vários jogadores que parecem futuros contribuidores no ciclo do portal de transferência deste ano.

“Eles e Boise State superam seu peso e não são desleixados”, disse uma fonte com conhecimento do mercado NIL.

Adicionar o quarterback transferido do estado de Michigan, Sam Leavitt, foi uma das melhores transferências no futebol universitário este ano.

Boise State fez um excelente trabalho mantendo o vice-campeão do Heisman Trophy, Ashton Jeanty, em meio a grande interesse externo, mas os Broncos estão em um estádio NIL diferente dos gastadores de elite do Power Four, como Ohio State e Oregon. Ainda assim, Boise State é bom em maximizar seus recursos e um departamento atlético que ganhou elogios por sua abordagem criativa do NIL.

“Podemos não ter o que todo mundo tem, mas definitivamente temos o suficiente e vamos seguir em frente”, disse recentemente o técnico do Boise State, Spencer Danielson, sobre os esforços NIL de seu programa.