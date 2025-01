Quentin Tarantino revela por que ele está em ‘não há pressa’ para fazer o último filme

Quentin TarantinoSupostamente, o próximo filme é o último e, enquanto os fãs continuam esperando ansiosamente por notícias, o lendário diretor diz que não tem pressa em começar a trabalhar.

O que Tarantino disse sobre seu último filme?

Conversando com uma platéia no Sundance Cinem Festival nesta semana, enquanto ele conversava com o crítico de cinema Elvis Mitchell (por meio da variedade), Tarantino foi questionado sobre seu próximo filme e disse que, enquanto continua escrevendo, ele também se contentou em ser um feliz por ser um pai. Seus filhos agora.

“Não estou com pressa de realmente entrar em produção”, disse Tarantino. “Faço isso há 30 anos. No próximo mês, meu filho faz 5 anos e eu tenho uma filha de dois anos e meio. Quando estou nos Estados Unidos, estou escrevendo. Quando estou em Israel? Eu sou um ABBA, o que significa um pai.

Tarantino continuou mencionando que, em relação às filmagens de um filme, ele prefere esperar até que seus filhos tenham idade suficiente para lembrar o que deveria estar no set e estar com seu pai naquela época.

“A idéia de pular em uma viagem quando eles são jovens demais para entender que não me atrai. Eu quero não fazer nenhum filme que acabe até que meu filho tenha pelo menos 6. Fui brincar que sua filha “já é uma gênio, ela simplesmente vai entender”.

Quanto ao que ele está fazendo agora, Tarantino disse que está escrevendo atualmente uma peça e, embora não acredite que se torne outra coisa, ele zombou de que, se for popular o suficiente, ele pudesse ver o quão potencialmente seu último filme. .

“Se você está se perguntando o que estou fazendo agora, estou escrevendo uma peça e provavelmente será a próxima coisa que acabo”, disse ele. “Se for um fiasco, provavelmente não fará um filme. Mas é um grande sucesso? Pode ser meu último filme.

