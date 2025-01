Querida, não há data de lançamento definida para o filme de Ethan Coen

Ele querido, não faça isso A janela da data de lançamento foi revelada pela indicada ao Globo de Ouro Margaret Qualley, que mais uma vez liderará o elenco do próximo filme de comédia policial de Ethan Coen. Antes de Honey Don’t, Qualley trabalhou com Coen no filme de comédia do ano passado, Drive Away Dolls.

Durante a recente entrevista de Qualley, foi confirmado que a Focus Features está atualmente planejando uma data de lançamento em maio de 2025 para o filme de Coen, Honey Don’t. Além disso, Qualley também expressou o quanto gostou de filmar o projeto, principalmente quando teve a oportunidade de trabalhar com uma de suas atrizes favoritas.

“Eu amo muito Ethan Coen e Tricia Cooke e adoro estar no set deles”, disse Qualley. “Não consigo expressar em palavras o quão especial foi para mim fazer aquele filme e trabalhar com Aubrey Plaza, que é um dos meus atores e pessoas favoritas de todos os tempos.”

O próximo filme é o mais recente esforço solo de Coen como diretor, que ele co-escreveu com sua parceira de produção e esposa Tricia Cooke. O elenco de estrelas também inclui Aubrey Plaza (Agatha All Along), Chris Evans (Vingadores: Ultimato), Charlie Day (Pacific Rim), Billy Eichner (Bros), Lera Abova (One Piece Season 2), Jacnier, Gabby Beans. (The Harbinger), Talia Ryder (Dumb Money), Kristin Connolly (The Cabin in the Woods), Lena Hall (Snowpiercer), Don Swayze (All Saints), Josh Pafchek (Fugitivos), Kale Browne (I’m Not Him) , Alexander Carstoiu (Flores de Magnólia) e Christian Antidormi (Advogado de Lincoln). É produzido por Tim Bevan, Eric Fellner, Robert Graf, Coen e Cooke.

