Questão de Kluivert se tornar técnico da seleção indonésia, Gestão: nenhuma assinatura ainda

Holanda, VIVA – Patrick Kluivert será o técnico da seleção da Indonésia, substituindo Shin Tae-yong. O PSSI irá anunciá-lo ao público em 12 de janeiro de 2025.

No entanto, a administração de Patrick Kluivert negou que o ex-atacante da seleção holandesa se tornaria permanentemente o técnico da seleção indonésia. Houve discussões, mas ainda não se chegou a um acordo.

“Ainda estamos a discutir, nada foi assinado ainda”, refere um comunicado da administração da Kluivert, citado pelo NÓS.

O nome de Kluivert como técnico da seleção indonésia surgiu logo depois que o PSSI anunciou ontem a demissão de Shin Tae-yong.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, que costuma tuitar notícias sobre transferências de jogadores na rede social Twitter, também forneceu o vazamento. Segundo ele, Kluivert será contratado pela PSSI por dois anos.

Neste contrato de dois anos, o principal objetivo que o PSSI atribuiu a Kluivert é levar a seleção indonésia à qualificação para o Mundial de 2026.

Atualmente esta oportunidade ainda está aberta. A seleção indonésia compete com outras quatro seleções, a seleção australiana, a seleção da Arábia Saudita, a seleção do Bahrein e a seleção chinesa pelo segundo lugar do Grupo C.

Ainda faltam quatro jogos para a seleção indonésia disputar no Grupo C. Se não conseguir se classificar entre os dois primeiros, o caminho para a Copa do Mundo de 2026 não vai parar.

A condição é que a seleção indonésia fique em terceiro ou quarto lugar na classificação. Dessa forma, você consegue ingressos para a quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na Zona Asiática.

Mas é claro que não será fácil para quem substituir Shin Tae-yong pisar no acelerador imediatamente. Porque eles só tiveram dois meses para se adaptar.

Em março de 2025, a seleção indonésia visitará a sede da seleção australiana e receberá a seleção do Bahrein em Jacarta.