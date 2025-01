Quinn Ewers NFL Draft 2025: relatório completo de observação, classificações de clientes potenciais, comparação profissional, locais de pouso na NFL e muito mais

Quinn Ewers entrou no cenário universitário com imenso entusiasmo, como um dos recrutas mais bem avaliados dos últimos tempos. Após uma breve passagem pelo estado de Ohio, ele retornou ao Texas, onde foi titular dos Longhorns nas últimas três temporadas. Em 2023, ele foi parte integrante do movimento do Texas em direção futebol universitário Playoff, onde estiveram a um salto de avançar para o título nacional.

Os Longhorns estão de volta ao CFP e muito dependerá dos ombros de Ewers para impulsionar o clube na nova pós-temporada universitária. Embora Ewers tenha brilhado na vitória sobre o Michigan na Big House no início da temporada, ele botou um ovo em casa contra a Geórgia e nunca assumiu o comando do time como muitos esperavam que ele fizesse em 2024.

Abaixo está um rascunho completo do perfil de Ewers, incluindo seu relatório de aferição, classificações de clientes potenciais, estatísticas e elogios da faculdade, comparação de carreira, melhores NFL locais de pouso e muito mais.

Quinn Ewers Draft da NFL perfil do cliente potencial

Idade da Semana 1: 22 anos

22 anos Altura: 6 pés 2

6 pés 2 Peso: 210 libras

210 libras Cidade natal: Santo Antônio, Texas

Santo Antônio, Texas Fato interessante: Classificado como o recruta número 1 do ensino médio do país para a turma de 2021, de acordo com a 247 Sports.

Classificações de clientes potenciais da CBS

Posição: QB nº 4 | Em geral: Não. 53

Classificação de consenso no grande tabuleiro (por meio do banco de dados simulado da NFL): Nº 61 (quarterback nº 4)

Para ver todos os rascunhos simulados mais recentes do CBSSports.com

Comparação da NFL: Davis Mills (texanos)

Assim como Ewers, Mills foi um recruta muito elogiado que jogou futebol de qualidade na faculdade, mas nunca correspondeu às elevadas expectativas alinhadas com sua classificação de recrutamento. Tanto Mills quanto Ewers têm braços de alto calibre, embora não tremendos, e em trechos curtos podem parecer iniciantes promissores. No entanto, a capacidade de ler rapidamente as coberturas e de se adaptar não está totalmente desenvolvida. Assim como Mills, a habilidade de Ewers de criar com as pernas ocorre com pouca frequência e apenas em situações extremas, e a precisão não é um verdadeiro ponto forte em seus jogos.

Locais de pouso da NFL

Cleveland Brown: Não temos ideia do que os Browns planejam fazer como quarterback em 2025 e além, e por causa de seu talento no braço, Ewers tem potencial de crescimento na NFL. Se ele conseguir ficar atrás de Watson por um tempo, há um vislumbre de esperança de que ele possa amadurecer e se tornar um passador de qualidade na NFL.

Não temos ideia do que os Browns planejam fazer como quarterback em 2025 e além, e por causa de seu talento no braço, Ewers tem potencial de crescimento na NFL. Se ele conseguir ficar atrás de Watson por um tempo, há um vislumbre de esperança de que ele possa amadurecer e se tornar um passador de qualidade na NFL. Invasores de Las Vegas: Não na primeira rodada, perto do início do draft, mas se os Raiders, um clube com uma grande necessidade de zagueiro, quiserem mergulhar duas vezes no draft de 2025, Ewers seria uma escolha sensata mais tarde.

Não na primeira rodada, perto do início do draft, mas se os Raiders, um clube com uma grande necessidade de zagueiro, quiserem mergulhar duas vezes no draft de 2025, Ewers seria uma escolha sensata mais tarde. Rams de Los Angeles. Matthew Stafford está viajando ultimamente, mas está chegando aos 30 anos. Ewers poderia ser uma opção para Sean McVay and Co.

Relatório de escotismo

Quinn Ewers é um quarterback pequeno com notável arrogância de braço, uma característica que pode funcionar tanto a favor quanto contra ele. Ele tem a habilidade de lançar a bola com um arremesso de três quartos sem esforço para todos os níveis do campo e fornece pequenos flashes de precisão adicional ao operar no modo pistoleiro. Embora seu braço não seja de elite, ainda é uma clara força em seu perfil. No entanto, o posicionamento da bola de Ewers mostrou pouca melhoria durante seus três anos como titular, com um número razoável de erros em todos os níveis. Sua precisão geral deve melhorar se ele quiser ter sucesso no próximo nível. Seu trabalho de pés costuma ser complicado, especialmente quando sai da posição inicial. Embora ele tenha talento nos braços para empurrar a bola verticalmente em tais situações, sua precisão tende a diminuir consideravelmente. Grande parte de seu ataque depende de telas e outras finalizações fáceis, e ele tem mostrado tendência a se confundir nas coberturas. Ainda não sou um leitor particularmente adepto de tópicos abrangentes. Do lado positivo, Ewers tornou-se mais ágil à medida que sua carreira progredia, melhorando sua capacidade de escapar dos atacantes no bolso e adicionando elementos modestos de luta livre e arremessos de corrida ao seu jogo. Dito isto, é improvável que ele seja um quarterback perigoso e de dupla ameaça no nível da NFL. As características físicas estão lá, mas esta ainda é uma perspectiva crua de quarterback nesta fase de seu desenvolvimento.

Reconhecimentos

Carreira: Quinto na história da escola em passes para touchdown (56) e sexto em jardas (7.378)

Conferência de segunda equipe duas vezes (Big 12 em 2023 e SEC em 2024)

2023: MVP do Campeonato Big 12

Pontos fortes

A arrogância do braço permite que ele gire a bola de qualquer plataforma ou ângulo do braço.

Arremessador agressivo, quer empurrá-lo verticalmente.

Ele adicionou alguma fluidez ao seu jogo à medida que sua carreira universitária avançava; um atleta razoável agora

Fraquezas

A precisão geral é muito imprevisível

Não parece ser um leitor de cobertura muito habilidoso.

Perde lances abertos fáceis e planejados com muita frequência

Estatísticas universitárias

2024 12 250 376 66,5 2.867 26 10 2023 12 272 394 69,0 3.479 22 6 2022 10 172 276 58,1 2.177 15 6

Ensino médio: Southlake Carroll (Southlake, Texas)

Aula: 2021

Classificação composta: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (100)

Nacional: 1 | quarterback: 1 | Texas: 1

Elogio do ensino médio: Jogador do ano do segundo ano do MaxPreps (2019), segundo time do MaxPreps Junior All-America (2020), participante do American Bowl (2022)

Confira o perfil completo da 247Sports de Quinn Ewers. Para o seu perfil MaxPreps

2025 Draft da NFL acontecerá de 24 a 26 de abril no Lambeau Field em Green Bay, Wisconsin.