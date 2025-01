Quizabled em Bengaluru está capacitando crianças com deficiência por meio do conhecimento

Para as crianças com deficiência, as oportunidades de mostrar os seus conhecimentos são poucas e raras. É aí que entra o Quizabled. Lançado em 2016 pela Seva-in-Action (SiA) com o apoio da Fundação LTIMindtree, este evento único de perguntas e respostas tenta mudar as percepções prevalecentes sobre crianças com deficiências intelectuais e de desenvolvimento.

“Especialmente quando se trata de crianças com deficiência intelectual, não existem plataformas como esta”, afirma Ruma Banerjee, vice-presidente da SiA. “Existe um mito na sociedade de que não têm capacidade para participar neste tipo de eventos. “Quizabled visa quebrar esse mito e criar oportunidades.”

Desde o seu início humilde, com apenas 100 participantes em Bengaluru, o Quizabled tornou-se uma iniciativa nacional. Este ano, sua 10ª edição abrange 12 estados e conta com mais de 4.000 alunos, culminando na final nacional em 11 de janeiro na BMCE College of Engineering, em Bengaluru.

Alunos participantes do Quizabled | Crédito da foto: Arranjo Especial

Quebrando estereótipos

O programa não trata apenas de responder perguntas; Trata-se de remodelar a forma como a sociedade vê as crianças com deficiência. “A ideia era desenvolver conhecimentos e mostrar suas habilidades”, explica Ruma. “Muitas vezes as pessoas pensam que estas crianças só deveriam frequentar escolas ou oficinas especiais. Mas até que lhes demos oportunidades, como saberemos realmente do que são capazes?

Os questionários questionáveis ​​são cuidadosamente elaborados e incorporam formatos multissensoriais, como perguntas de vídeo, áudio e imagens. “Trabalhamos com educadores especiais e profissionais de testes para selecionar questões alinhadas com as habilidades intelectuais das crianças”, diz ela, acrescentando: “Não se trata de suas deficiências, mas de suas habilidades”.

Os questionários também abrangem a diversidade regional, com perguntas feitas em línguas locais como telugu, bengali e oriya. Esta abordagem inclusiva garante que mais crianças se sintam confortáveis ​​e envolvidas.

Este ano, Quizabled introduziu um modelo híbrido para incluir mais comunidades rurais e tribais. “Este ano alcançamos quase 4 mil crianças, em comparação com apenas 100 em nossa primeira edição”, diz Ruma. As preliminares foram realizadas online e offline, e as finais zonais foram realizadas em Gujarat, Delhi e Tamil Nadu. Os melhores finalistas destas zonas competirão em Bengaluru pelo título nacional.

O impacto do programa vai além das crianças. “Quando começamos, convencer professores e pais era um desafio. Muitos duvidavam que essas crianças pudessem participar”, lembra Ruma. “Mas assim que viram as crianças respondendo às perguntas no palco, as atitudes mudaram. Hoje em dia, as escolas estão incorporando questionários em suas atividades.”

Aluno participando do Quizabled | Crédito da foto: Arranjo Especial

Uma década de impacto

Quizable, agora em seu 10º ano, também está evoluindo. Recentemente tornou-se uma entidade registada, a Quizable Foundation, para sustentar a sua missão e expandir o seu alcance. Existem planos em andamento para estender o programa a estados carentes como Chhattisgarh e Jharkhand e até mesmo ao Sul da Ásia nos próximos anos.

Este ano foi acrescentada à programação uma exposição científica piloto. “Selecionamos 12 projetos escolares de estados do Sul que mostram formas inovadoras de ensinar ciência e tecnologia”, diz Ruma. “Não se trata mais apenas de fazer perguntas. “Também estamos nos concentrando no desenvolvimento das capacidades dos professores para criar melhores oportunidades de aprendizagem.”

O verdadeiro sucesso do evento reside na confiança e no sentimento de realização que inspira aos participantes. “Essas crianças esperam por isso todos os anos”, acrescenta. “Para muitos, simplesmente subir no palco é uma grande conquista. Não é apenas um teste; É uma celebração do seu potencial.”